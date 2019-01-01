Okay Yokuşlu aday kadrodan çıkarıldı

A Milli Futbol Takımı'nın Moldova ile yapacağı maç öncesi Okay Yokuşlu sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

A Milli Takım'da Okay Yokuşlu aday kadrodan çıkarıldı.

Futbol Federasyonu resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübü ile yapılan koordinasyon neticesinde, tedavi ve rehabilitasyon döneminin bir bölümünü A Milli Takım'da geçirmek üzere aday kadroya davet edilen Okay Yokuşlu, Andorra ile oynanan karşılaşmanın ardından kamptan ayrıldı. Sakatlığı nedeniyle Moldova maçında forma giyemeyecek olan futbolcu, tedavisinin geri kalan kısmına kulübünde devam etmek üzere İspanya'ya döndü" ifadelerine yer verildi.

Yokuşlu, A Milli Takım formasını ilk kez 2015 yılında giymişti. ekibi 'da forma giyen 25 yaşındaki oyuncu, 22 kez giydiği ay yıldızlı forma altında 1 gol 1 asist ile oynadı.