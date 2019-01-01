Okan Kocuk resmen Galatasaray'da

Sarı kırmızılılar, 23 yaşındaki file bekçisiyle 4 yıllık anlaşma sağladı.

Son olarak Jean Michael Seri ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildiren , 'dan kaleci Okan Kocuk'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı kırmızılı ekibin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 23 yaşındaki file bekçisi ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Galatasaray'ın KAP'a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel Futbolcu Okan Kocuk ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.

2019-2020 sezonu için net 2.500.000 TL sabit transfer ücreti

2020-2021 sezonu için net 2.750.000 TL sabit transfer ücreti

2021-2022 sezonu için net 3.250.000 TL sabit transfer ücreti

2022-2023 sezonu için net 3.750.000 TL sabit transfer ücreti

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Ayrıca Şirketimiz bu dönem içerisinde Futbolcuya imza parası olarak net 3.000.000 TL ödeyecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Okan Kocuk, 2018/2019 sezonunda 22 maçta Bursaspor'un kalesini korudu.