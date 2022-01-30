Kaleci Okan Kocuk bu sezon Galatasaray'dan kendisine bazı hedefler belirlediği için ayrıldığını söylüyor.

Galatasaray'ın kaleci anlamında sıkıntı yaşadığı bir dönemde Okan Kocuk bu sezon kiralık olarak forma giydiği Giresunspor'daki performansıyla dikkat çekiyor.

Sezon başında kendisi için hedefler belirlediğini söyleyen 26 yaşındaki file bekçisi, Galatasaray ve milli takım hayallerinden bahsediyor.

Okan Kocuk ne söyledi?

TRT Spor'a açıklamalarda bulunan kaleci Okan Kocuk şu ifadeleri kullandı: "Giresunspor için için %100'ümü vermek istiyorum." "Galatasaray'a daha güçlü dönmek için sezon başında kiralık olarak gitmek istedim. İnsanlara kendimi kanıtlamak için. Ligde ben de varım demek için kiralık gitmek istedim."

"Sezon başında hedefler koydum. Öncelikli hedefim Milli Takım'a yükselmek. Performansımı daha üst seviyelere çekmeliyim.

Çok iyi Türk kalecilerimiz var. Galatasaray'a daha güçlü dönmek istiyorum. Galatasaray'da oynamak hedefim. Sezon sonunda bakacağız."

Trabzonspor maçındaki performansı hakkında ne düşünüyor?

Okan Kocuk, Süper Lig'in lideri Trabzonspor maçındaki performansıyla göz kamaştırdı. 26 yaşındaki file bekçisi, 22. haftada oynanan karşılaşmada Bakasetas'ın son dakikalarda kullandığı iki penaltı atışını da kurtardı ve takımını mağlubiyetten aldı.

Trabzonspor evinde Giresunspor ile 1-1 berabere kalırken maçın öne çıkan ismi kurtarışlarıyla kaleci Okan Kocuk oldu ancak file bekçisi, "Puanı ben aldım diyemem." diyor:

"Trabzonspor maçında puanı ben aldım diyemem. 100 maçta 1 böyle bir şey olabilir belki. O gün de bana denk geldi, iki penaltıyı da kurtardım. 1 puan çok önemliydi."

"Gayet iyi giden maçta 1-0 öne geçtik. 1-1'i yakaladılar. Oradan bir puan almak çok önemliydi. 2 penaltı olunca, ikinciden sonra bir umutsuzluk oldu. Ama çok şükür ikinciyi de kurtardım ve bir puan aldık. Penaltı sırasında saha içinde oyuncu ve kaleci arasında psikolojik savaş olur. İlkinde ortaya atacağını düşündüm çıkardım. İkincisinde de altıncı his mi diyeyim, oraya vuracaeğını düşündüm. Oraya vurdu çıkardım"

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