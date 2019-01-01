Okan Buruk'tan transfer sinyali

Başakşehir'in genç teknik adamı Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası takımda değişiklik yapacağını söyledi.

mücadelesinde yediği son dakika golüyle sahadan mağlubiyetle ayrılan Teknik Direktörü Okan Buruk, mücadelenin ardından konuştu. Buruk, mağlubiyetin sorumluluğunu üzerine alırken transfer yapacaklarını ve takımdan ayrılacak oyuncular olduğunu söyledi.

Genç teknik adamın konuşmasından satır başları şöyle;

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"Bugün özellikle sahada mücadele eden, ne yaptığını bilen bir takım olmak istiyorduk. Maç genelinde bunu doğru götürdük. Önemli eksiklerimize rağmen galibiyete yaklaştık. İkinci yarı 3-0, 4-0 yapabilirdik. Fenerbahçe'nin de atakları oldu ama çok net pozisyonlar kaçırdık. Biri direkten döndü çıktı. Fıurkan ve Mossoro'nun vardı. Çok pozisyona girip değerlendiremedik. Belki 2. golü atsak insanlar bize methiye düzebilirdi."

"Kazanmak önemliydi, beraberlik de kötü değildi ama en kötüsü oldu. Burada her şey benim sorumluluğumda. 4 maç oldu, tabii ki her şeyi oyuncular belirleyecek ama 11'i seçen benim. Daha iyisini yapacağız, daha çok çalışacağız."

"Eksik oyuncular takım için çok önemliler. Epureanu'nun da milli ara sonrası dönmesini bekliyoruz. Belki kalan zamanda transfer yapabiliriz, yolumuzu ayıracaklarımız olabilir. Verilen şansları değerlendirmeyen arkadaşlarla yolları ayıracağız."