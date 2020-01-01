Okan Buruk'tan şampiyonluk yorumu

Okan Buruk, Antalyaspor karşısında çok önemli bir galibiyet aldıklarını vurguladı.

Süper Lig'de 30. hafta karşılaşmalarında Fraport-TAV 'u 2-0'lık skorla mağlup eden lider Medipol 'de Okan Buruk maçın ardından açıklamalarda bulundu.

beIN Sports'a konuşan Buruk kritik haftalara girildiğine değinirken, "Bir futbolcu kadar saha kenarında koşturduk. Çok önemli haftalara girdik. Bu haftalarda kazanmak çok değerliydi. İstediğimiz yolda emin adımlarla ilerliyoruz. İnanılmaz bir nem vardı. Sırılsıklam olduk. Bu şartlar altında mücadele eden oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Umarım aynı şekilde devam edeceğiz." dedi.

Şampiyonluk için son ana kadar mücadele edeceklerini belirten Buruk, şöyle devam etti: "Biz kazanmaya odaklandık. En yakın rakibimizin 5 puan önündeyiz. maçına odaklanmış durumdayız. Maç maç bakıyoruz. Şampiyon olmak için elimizden geleni yapacağız. Bu sene şampiyonluk mücadelesi veren bütün takımları tebrik ediyorum. Ancak sadece 1 tane şampiyon çıkacak. , ve ellerinden geleni yapıyor. Son haftalarda maçlarını kazanan takım mutlu sona ulaşacak. Biz aynı konsantrasyonumuzu göstermeye devam edeceğiz."

Daha fazla takım

Okan Buruk, Edin Visca'nın eksikliğiyle ilgili ise şöyle konuştu: "Visca çok önemli bir oyuncu. İlk defa onsuz bir maça çıktık. Bugün o olsaydı hücumda daha üretken olabilirdik. Onun yerine oynayan Gulbrandsen de çok çalıştı, çok yoruldu. Planladığımız gibi Robinho oyuna girdikten sonra hem toplu hem topsuz oyunda katkı sağladı. Edin çok önemli bir oyuncu ama bütün oyuncularıma ihtiyacım var. Denizlispor maçıyla birlikte puan avantajımızı korumaya çalışacağız."