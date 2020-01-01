Okan Buruk'tan Abdullah Avcı'ya teşekkür

2019-20 Süper Lig sezonunda bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk'tan ilk açıklamalar geldi.

Süper Lig'in 33. haftasında 'un 'a 4-3 mağlup olmasıyla , 'u 1-0'lık skorla geçti. ve bitime 1 hafta kala şampiyon oldu.

Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, maç sonunda açıklamalarda bulundu. Birçok kişiye teşekkür edilmesi gerektiğini belirten Buruk, takımın bir önceki çalıştırıcısı Abdullah Avcı'yı da unutmadı:

Haberin devamı aşağıda

"Uzun bir yol kat edip şampiyonluğu yaşadık. Teşekkür edilmesi gereken birçok kişi var, herkes emek verdi. Bir teşekkür de geçen sene burada olan Abdullah Avcı'ya. Onun da burada çok fazla emeği var."

Daha fazla takım

Pandemi sonrası iyi döndüklerini belirten 46 yaşındaki teknik adam, "O arada iyi çalıştık, ekibimin ve oyuncularımın hakkını vermek lazım. Avrupa ile birlikte götürüyorduk; ama bu aranın Avrupa'nın dışına çıkması, sadece lige odaklanmamızı sağladı" dedi.

Buruk sözlerini şöyle noktaladı: "Şampiyonlar Ligi'ne katıldığımız için çok mutluyum. Avrupa kupalarında hep 'yi temsil ediyorduk, yine temsil edeceğiz. Umarım 'la karşılaşırız. Ülkemiz için, takımımız için önemli. İnşallah orada da daha yukarılara gideriz."