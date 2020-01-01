Okan Buruk'tan Abdullah Avcı'ya teşekkür
Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor'un Konyaspor'a 4-3 mağlup olmasıyla Başakşehir, Kayserispor'u 1-0'lık skorla geçti. ve bitime 1 hafta kala şampiyon oldu.
Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, maç sonunda açıklamalarda bulundu. Birçok kişiye teşekkür edilmesi gerektiğini belirten Buruk, takımın bir önceki çalıştırıcısı Abdullah Avcı'yı da unutmadı:
"Uzun bir yol kat edip şampiyonluğu yaşadık. Teşekkür edilmesi gereken birçok kişi var, herkes emek verdi. Bir teşekkür de geçen sene burada olan Abdullah Avcı'ya. Onun da burada çok fazla emeği var."
Pandemi sonrası iyi döndüklerini belirten 46 yaşındaki teknik adam, "O arada iyi çalıştık, ekibimin ve oyuncularımın hakkını vermek lazım. Avrupa ile birlikte götürüyorduk; ama bu aranın Avrupa'nın dışına çıkması, sadece lige odaklanmamızı sağladı" dedi.
Buruk sözlerini şöyle noktaladı: "Şampiyonlar Ligi'ne katıldığımız için çok mutluyum. Avrupa kupalarında hep Türkiye'yi temsil ediyorduk, yine temsil edeceğiz. Umarım Manchester United'la karşılaşırız. Ülkemiz için, takımımız için önemli. İnşallah orada da daha yukarılara gideriz."