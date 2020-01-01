Okan Buruk'a beş maç men cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'a beş maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Okan Buruk'a Süper Lig'de ile oynanan maçta ihracı öncesinde hakeme yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle iki, ihraç sonrası hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle bir ve tedbire uymama eylemi dolayısıyla da iki olmak üzere, toplam beş maç men cezası verildiği belirtildi.

PFDK'nin Buruk'a bu eylemleri sebebiyle toplam 38 bin lira da para cezası uyguladığı aktarıldı.

Başakşehirli futbolculardan İrfan Can Kahveci'ye bir maç men ve 13 bin lira, Rafael'e de 13 bin lira para cezası veren kurulun, turuncu-lacivertli kulübe ise 150 bin lira para cezası uyguladığı kaydedildi.

BB Erzurumspor futbolcusu İbrahim Akdağ'a da ile oynadıkları maçta hakeme yönelik hareketi nedeniyle üç maç men ile 13 bin lira para cezası verildiği duyuruldu.

ve Mustafa Cengiz'e para cezası

Kurul, Galatasaray'a resmî internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 100 bin, kulüp başkanı Mustafa Cengiz'e de aynı sebeple 50 bin lira para cezası uyguladı.

Ayrıca, Süper Lig ekiplerinden 'a 10 bin 500 lira para cezası verildiği ifade edildi.

Menemenspor hükmen mağlup sayıldı

PFDK'nin, TFF 1. Lig'de ile oynadığı maçın isim listesinde oyuncu uygunluğu taşımayan futbolcuların TFF tarafından belirlenen sayıdan fazla olmasından dolayı Menemenspor'un 3-0 hükmen mağlup sayılmasına karar verdiği aktarıldı.