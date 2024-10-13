Okan Buruk, Victor Osimhen'in geleceğini açıkladı: Kalacak mı, gidecek mi?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Victor Osimhen'in sarı-kırmızılı ekipte kalıp kalmayacağını açıkladı.

Osimhen, Napoli'den kiralık olarak takıma katıldı

Devre arasında sarı-kırmızılı ekibe veda edebilir

Peki Okan Buruk ne söyledi?

NE OLDU? Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, TV100'de açıklamalarda bulundu. Kiralık olarak takıma katılan Victor Osimhen'in geleceği hakkında da açıklamalarda bulundu.

NE SÖYLENDİ? Okan Buruk şunları söyledi: "Osimhen bize hazır gelmedi, antrenmansız geldi. Yaşadığı sakatlık da onunla bağlantılı... Icardi, Osimhen'in gelmesinden mutlu. Osimhen de Icardi ile oynadığı için mutlu. Elinizde bu kadar iyi iki oyuncu varsa bizim için önemli olan bu oyuncuları beraber oynayabilmek. Bunla ilgili bir şeyler yaratmamız gerekiyor. Maç sıklığı içerisinde kararlar vereceğiz tabii ki. Osimhen, Türkiye'ye geldi ve çok mutlu. Takımdaki en mutlu insanlardan birisi."

"Osimhen, Ocak ayı transferi için kendisi de kalacağını net şekilde belli etti. Oyuncu burada mutlu ve kalmak istiyor. Şartları net olarak bilmiyorum. Osimhen'in 'Burada kalacağım' düşüncesi var."

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DAHA FAZLASI: Batshuayi hakkında da konuşan Okan Buruk şunları söyledi: "Michy Batshuayi çok iyi, çok düzgün, çok profesyonel, çok uyumlu biri. Osimhen geldi, Batshuayi ilk antrenmanda ne tepki verir dersiniz, ben de onu düşündüm. İlk geldiğinde çok mutlu, hiçbir şey olmamış gibi, kendinden emin geldi. Michy öyle bir karakter. Antrenmanlarda çok iyi çalışıyor. Sonradan girdiği 2-3 maçta iyi değildi aslında, oyun içinde o şeyi veremedi. Beğendiğimiz biri, insan olarak da. 3 tane çok iyi santrforumuz var. Bazen iki forvet oynayacağız. Kasımpaşa maçında ilk yarı iki forvet oynadık. Yine oynayacağız. Farklı diziliş oynayabiliriz, önde ikili olup savunmada 3'lü 4'lü oynamayı düşünüyoruz."