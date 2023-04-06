Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk, MHK Başkanı Lale Orta'yı hedef aldı

Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nda Başakşehir'e mağlup olmasının ardından Okan Buruk eşi Nihan Buruk'tan Lale Orta'ya gönderme geldi.

Galatasaray, Başakşehir'e 3-2 mağlup oldu

Hakem kararları tartışmalıydı

Nihan Buruk, Lale Orta'yı hedef aldı

NE OLDU? Galatasaray, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Başakşehir'e 3-2 mağlup olurken karşılaşmada hakem Kadir Sağlam ve VAR ekibinin kararları çok tartışıldı. Sarı-kırmızılılar iptal edilen golünün dışında iki de penaltı beklentisi nedeniyle hakeme yoğun itirazlarda bulundu. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un eşi, MHK Başkanı Lale Orta'yı hedef aldı.

NE SÖYLENDİ? Kişisel sosyal medya hesabından Galatasaray - Başakşehir maçına gönderme yapan Nihan Buruk, "2022/23 Süper Lig Lale Orta Sezonu" yazılı bir görsel paylaştı.

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DAHA FAZLASI: Galatasaray, Başakşehir'e elendikleri maçtaki hakem kararlarından dolayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Lale Orta'nın istifasını istedi.