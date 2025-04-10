Okan Buruk'tan Mourinho'ya pankartlı gönderme

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya göndermede bulunan pankartla poz verdi.

Mourinho, Okan Buruk'un burnunu sıkmıştı

Okan Buruk pankartla yanıt verdi

"Dokunma, sadece izle" dedi

NE OLDU? Samsunspor'la karşılaşacak olan Galatasaray kafilesi, Samsun-Çarşamba Havalimanı’nda taraftarlar tarafından tezahürat ve çiçeklerle karşılandı. Okan Buruk taraftarın açtığı pankartın önünde hem poz verdi hem Mourinho'ya mesaj gönderdi.

BÜYÜK RESİM: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, taraftarlarla birlikte "Don't touch only watch" (Dokunma sadece izle) yazılı pankartın önünde poz verdi.

X/Galatasaray

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? Sarı kırmızılı taraftarlar hazırladıkları bu pankartla, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Fenerbahçe - Galatasaray maçının ardından Okan Buruk'a fiziksel müdahalede bulunan Jose Mourinho'ya bir gönderme yaptı. Galatasaray'ın sosyal medya hesabından da yaşanan olayın hemen ardından aynı sözlerle paylaşım yapılmıştı.

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SIRADA NE VAR? Futbolcular ve teknik heyet, taraftarların karşılamasının ardından takım otobüsüne binerek konaklayacakları otele doğru yola çıktı. Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray cuma günü saat 20.00’de deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak.