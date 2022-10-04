Arjantinli yıldız, daha sağlıklı bir şekilde dönmek için hocasından izin aldı.

Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Mauro Icardi, özel hayatında yaşadığı sorunlar nedeniyle bir süredir takımla beraber değil.

Bu konuda birçok haber yapıldı, ancak olayın aslı tam olarak bilinmiyordu.

Son günlerin en çok merak edilen konusu hakkında Hürriyet Muhabiri Ali Naci Küçük konuştu.

Ne söylendi?

Ali Naci Küçük, Arjantinli yıldız hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Florya'daki bütün paydaşlar, kadro açıklanmadan önce şu bilgiyi paylaştı: Icardi'nin adelesinde ağrı ve sertleşme var.

"Icardi, hazırlık kampını Galatasaray'da geçirmediği için, Okan Hoca sadece Icardi değil, hazırlık kampını Galatasaray'da geçirmeyen oyuncularla ilgili son derece titiz...

"Çünkü yüklemeyi, antrenman temposunu sezon başında kendisi organize etmediği için titiz davranıyor. 6-8 hafta kaybetme ihtimali olduğu için herhangi bir sakatlıkta; Icardi'ye de Mata'ya da titiz davranıyor.

"Icardi, İstanbulspor maçında ortaya koyduğu performansla Adana Demirspor maçında 11'de oynatılacaktı. İlk kez geçtiğimiz çarşamba günü, adalesinde bir sertleşme olduğunu söyledi.

"Daha sonra son taktik çalışmada da ağrı hissettiğini söyleyince Okan Hoca kadroya almadı."

Özel görüşme

Ali Naci Küçük şöyle devam etti: "Okan Hoca bir ailenin büyüğü gibi oturdu ve dedi ki 'Problemlerin var, zaten sakatlığının olduğunu söylüyorsun, seni hiç kadroya almayalım.

"Git, takımdan da 2 gün önce sana izin veriyorum. Problemlerini çöz, 5 gün içinde problemlerini hallet ve her açıdan sağlıklı bir şekilde İstanbul'a gel.

"Bunun üzerine de Icardi, atladı uçağa 5 gün izni olduğu için de eşiyle olan problemlerini çözmek için Arjantin'e gitti.

"Çarşambaya kadar izinli olmasına rağmen erken geldi ve şu anda izinli olmasına rağmen Florya'da çalışacak. Yok efendim Icardi dönmeyebilir, futbolu bırakabilir...

"Icardi'nin kariyerinde bu fırtınalar hep oldu, herkes biliyor. Dünya biliyor bunu. PSG'de de aynı olaylar yaşandı. Burada Okan Hoca'nın bir iyi niyet adımı var.

"Bunu Galatasaray teknik direktörü çok açık bir şekilde beyan etmesine rağmen, insanlar sürekli farklı iddialar ortaya atıyor.

"Burada sistematik bir organizasyon var bana göre. Bir de şunu söyleyeyim; Icardi, Kayserispor maçında kadroda olacak, ilk 11'de sahaya çıkacak."