Okan Buruk'tan Kerem Aktürkoğlu itirafı: "İstemiyordum"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya transferini beklemediğini söyledi.

Kerem Aktürkoğlu, Benfica'ya transfer oldu

Okan Buruk bu hamleyi beklemediğini söyledi

Şaşkınlığını dile getirdi

NE OLDU? Kerem Aktürkoğlu, 2020 yılında 24 Erzincanspor'dan imza attığı Galatasaray'a veda ederek 12 milyon euro bedelle Benfica'nın yolunu tuttu. Ancak Milliyet'in haberine göre bu transfer, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk için büyük bir sürpriz oldu.

NE SÖYLENDİ? Okan Buruk, Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığına dair şunları söyledi: "Benim için sürpriz oldu. Aslında istemiyordum. Kerem, 'Benim için hayatmının fırsatı ve bunu değerlendirmek istiyorum' dedi. Oyuncu gitmeyi kafasına koymuşsa dur diyemezsin. Böyle bir durumda kafası belki hep orada olacaktı."

Kerem Aktürkoğlu'nun transferine çok istemesi nedeniyle onay verdiğini söyleyen Okan Buruk, "Kerem'e başarılar diledim ve izin verdim" dedi.

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BÜYÜK RESİM: Portekiz'de büyük ilgiyle karşılaşan Kerem Aktürkoğlu ise ilk açıklamalarında şunları söyledi: "Sonuna kadar savaşacağımın sözünü verebilirim. Her zaman yüzde 100'ümü vereceğim."