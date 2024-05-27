Okan Buruk'tan 155 milyon liralık lig performansı!

Galatasaray, Süper Lig'de üst üste ikinci şampiyonluğunu kutlarken Okan Buruk performansıyla Sarı-kırmızılıların kasasını doldurdu.

Galatasaray üst üste ikinci kez şampiyon

Okan Buruk, Galatasaray'ın önemli bir maddi gelir elde etmesinde başrol oynadı

155 milyon liralık lig performansı

NE OLDU? Konyaspor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon 102 puana ulaşırken 24. şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılılar üst üste ikinci kez lig zaferini tadarken Okan Buruk, Gaalatasaray'ın kasasını doldurdu.

BÜYÜK RESİM: Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Okan Buruk ilk sezonunda 28 galibiyet, 4 beraberlik elde ederek 69 milyon TL, bu sezon ise 33 galibiyet, 3 beraberlik sonucunda 85.9 milyon TL'yi sarı-kırmızılı kulübe kazandırdı. Okan Buruk, Galatasaray'a sadece ligde puan primi olarak toplamda 155 milyon TL gelir kalemi sağladı.

DAHA FAZLASI: Habertürk'ün haberine göre, Galatasaray elde ettiği şampiyonlukla toplam yaklaşık 240 milyon lira geliri kasasına koydu. (Lige katılım: 38 milyon 30 bin lira, Şampiyonlar payı: 77 milyon 625 bin lira, Performans primi: 85 milyon 836 lira, Şampiyonluk: 39,8 milyon lira)

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SIRADA NE VAR? Galatasaray yaz aylarında Kemerburgaz Tesisleri'ne taşınacak. Bu nedenle Sarı-kırmızılılar, Florya'da son kez şampiyonluk kutladı.