Okan Buruk: Şampiyon olmak istiyoruz

Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, kazanmalarına rağmen istedikleri futbolu tam olarak ortaya koyamadıklarını söyledi.

Buruk, Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Maç öncesi baktığımızda rakibin önemli eksikleri vardı. Bizim de önemli eksiklerimiz vardı. Maça başlangıcımız iyiydi, maçı dışında son 3 maç gibi golle başladık. Belli bir dakikadan sonra oyun olarak geriye gittik. Yediğimiz beraberlik golünden sonra ilk yarının sonuna kadar istemediğimiz, beğenmediğimiz, bize yakışmayan bir oyun vardı. İkinci yarıya farklı başladık, golü bulduk. Yine belirli bir dönem istediğimiz oyunu ortaya koyamadık ama üçüncü golden sonra maçı rahat kazandık" diye konuştu.

"Oyun olarak çok mutlu değilim." diyen Buruk, "Üç puanı kazanmak önemli ama oyun olarak kendi oyunumuzu en yakın zamanda yakalamamız gerekiyor. Daha dinamik olmamız gerekiyor. Maçın içinde daha sert olmamız, rakibe dokunmamız, daha çok istememiz gerekiyor. En kısa zamanda hatalarımızın farkına varıp daha iyi yere geleceğiz. Üç gol attık, pozisyonlara girdik ama daha iyisini yapabilecek güçteyiz. Çok zorlu döneme gireceğiz. Bugünkü konsantrasyonla birlikte çok iyi bir oyun yoktu ama önümüzdeki maçlara daha iyi hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.

Okan Buruk, duran toplardan rakiplerine çok şans verdiklerinin altını çizerek, "Maç öncesi baktığımızda rakiple duran toplarda eşleştiğimizde, rakibin çok daha kısa olduğunu gördük. Duran topta bizim üstün olmamız gerekiyordu. Hem duran toptan gol yedik, duran top pozisyonlarında da rakibe vurdurduk. Bugüne kadar oynadığımız en kısa takımdı ama en çok kafa vuran takım oldu. Daha önce maçında duran toptan gol yemiştik, kornerden yediğimiz ikinci gol oldu" şeklinde görüş belirtti.

Haberin devamı aşağıda

Daha fazla takım

Başakşehir Teknik Direktörü, "Önünüzde lider ve arkasından Beşiktaş ile oynayacağınız maçlar var. Bu maçlar şampiyonluk yolunda kırılma maçları olabilir mi?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"İlk maçımız Sivas'a karşı, daha sonra Beşiktaş maçımız var, sonrasında Sporting maçına gidiyoruz. Zorlu bir fikstür bizi bekliyor. Ligde her takım puan kaybedip kazanabilir ama biz hafta hafta giderek önümüze bakacağız. Bizim de bir hedefimiz var. Cuma günü maç oynadığımız için biraz daha rahatız, rakiplerimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Sivas maçına belki lider olmak için çıkacağız. Bunu bilemiyoruz, güzel haftalar, konsantrasyon eksikliğimiz var dedim. Sivas ve Beşiktaş maçları konsantrasyon olarak daha yüksek olacağımız maçlar olacak. Oyuncularımla birlikte en iyisini yapmaya çalışacağız. Şampiyon olmak istiyoruz. Herkes bunun hayalini kuruyor. Biz de bu yolun içinde olmak istiyoruz"

Buruk, 'nin teknik ekibinde yer alan ağabeyi Fuat Buruk'a karşı mücadelesiyle ilgili ise "Ağabeyime karşı futbolcuyken de çok mücadele ettik. Uzun zamandır Hamza hoca ile beraberler. Birçok maçta da rakip olduk. En zoru da annem için oluyordur. İki tarafı da tuttuğu için" değerlendirmesinde bulundu.