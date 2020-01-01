Okan Buruk: "Rövanşta daha iyi işler yapabiliriz"
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Kopenhag'ı 1-0'lık skorla deviren Medipol Başakşehir'de Teknik Direktör Okan Buruk, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Yayıncı kuruluşa konuşan Buruk önemli bir galibiyet aldıklarına değinirken, "Değerli bir galibiyet aldığımızı söyleyebiliriz. LASK Linz'in Manchester United'a 5-0 kaybettiğini görünce bu galibiyetin ülke puanı adına daha önemli olduğunu gördük. Umarım çeyrek finale çıkmayı başarırız." dedi.
Buruk, rövanş maçında daha iyi işler çıkarabileceklerine inandığını belirtirken, şöyle devam etti: "Rakibimiz bize fazla pozisyon vermedi. 7 tane şut atmışız. Bu bizim ortalamamızın oldukça altında. Ama gol yemeden kazanmak istiyorduk. Bunu da başardık. İkinci maçın ne zaman oynanacağı ile ilgili soru işaretleri var. Ama o maç da zorlu geçecektir. Rövanş maçında rakibmiz hücum yapmak zorunda olacak. O zaman arkada daha fazla boşluk veriyorlar. Orada daha iyi işler yapacağımızı düşünüyorum."
Okan Buruk, maçta sakatlanarak oyuna devam edemeyen Enzo Crivelli'nin durumuyla ilgili ise şöyle konuştu: "Crivelli'nin arka adelesinde yırtık oluştu. Görüntüsü şu an için kötü. Kısa vadede oynamayacak gibi. Milli aradan sonra aramıza katılacak gibi gözüküyor."