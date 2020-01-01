Okan Buruk: "Rövanşta daha iyi işler yapabiliriz"

Okan Buruk, Kopenhag karşısında aldıkları galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

UEFA son 16 turu ilk maçında Kopenhag'ı 1-0'lık skorla deviren Medipol 'de Teknik Direktör Okan Buruk, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Yayıncı kuruluşa konuşan Buruk önemli bir galibiyet aldıklarına değinirken, "Değerli bir galibiyet aldığımızı söyleyebiliriz. LASK Linz'in 'a 5-0 kaybettiğini görünce bu galibiyetin ülke puanı adına daha önemli olduğunu gördük. Umarım çeyrek finale çıkmayı başarırız." dedi.

Buruk, rövanş maçında daha iyi işler çıkarabileceklerine inandığını belirtirken, şöyle devam etti: "Rakibimiz bize fazla pozisyon vermedi. 7 tane şut atmışız. Bu bizim ortalamamızın oldukça altında. Ama gol yemeden kazanmak istiyorduk. Bunu da başardık. İkinci maçın ne zaman oynanacağı ile ilgili soru işaretleri var. Ama o maç da zorlu geçecektir. Rövanş maçında rakibmiz hücum yapmak zorunda olacak. O zaman arkada daha fazla boşluk veriyorlar. Orada daha iyi işler yapacağımızı düşünüyorum."

Daha fazla takım

Okan Buruk, maçta sakatlanarak oyuna devam edemeyen Enzo Crivelli'nin durumuyla ilgili ise şöyle konuştu: "Crivelli'nin arka adelesinde yırtık oluştu. Görüntüsü şu an için kötü. Kısa vadede oynamayacak gibi. Milli aradan sonra aramıza katılacak gibi gözüküyor."