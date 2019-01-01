Okan Buruk resmen Başakşehir'de!

Medipol Başakşehir, teknik direktörlük görevine Okan Buruk'un getirildiğini açıkladı.

Medipol , teknik direktörlüğe Çaykur Rizespor'dan ayrılan Okan Buruk'u getirdiğini resmen açıkladı.

'i 'ın ardından ikinci sırada tamamlayan Medipol Başakşehir, Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'la anlaşmasının ardından teknik direktör arayışına girmişti. İstanbul ekibi, Çaykur Rizespor'dan ayrılan Okan Buruk ile anlaşmaya vardı.

Buruk için 11 Haziran Salı günü saat 11:00'de imza töreni düzenleneceği duyruldu.

Ligin ilk yarısında 12 puan toplayan ve son sırada yer alan Çaykur Rizespor, Okan Buruk'un göreve gelmesiyle birlikte ikinci yarıda 29 puan toplayarak sezonu 11. sırada tamamlamıştı.

Okan Buruk bu güne kadar teknik direktörlük kariyerinde 141 resmi maçta takımlarının başında sahaya çıktı, 48 galibiyet, 32 bereberlik ve 61 mağlubiyet elde etti.

Okan Buruk 2017-18 sezonunda Ziraat Kupası'nı Akhisarspor'la kazanma başarısını göstermişti.

Yedinci takımı

Başakşehir, Okan Buruk'un çalıştığı 7. takım olacak. Genç teknik adam Başakşehir'de Abdullah Avcı'nın yanında başladığı antrenörlük kariyerinde teknik direktör olarak sırasıyla , Gaziantepspor, , , Akhisarspor ve Çaykur Rizespor'da görev aldı.