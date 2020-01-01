Okan Buruk kuradan memnun

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk takımının Kopenhag eşleşmesini değerlendirdi.

UEFA son 16 turunda temsilcisi Kopenhag ile eşleşen Medipol 'in teknik direktörü Okan Buruk, kuradan memnun olduklarını söyledi.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda Danimarka'nın köklü takımlarından Kopenhag ile eşleşmelerini beIN Sports'a değerlendiren Buruk, "UEFA Avrupa Ligi'nde her takım çok iyi. Daha güçlü takımlar da vardı. İki takım için de mutlu bir eşleşme olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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Kopenhag'ın iyi bir takım olduğunu dile getiren deneyimli teknik adam, "Kopenhag, deplasmanda 3-1 kazanıp son 16 turuna kaldı. Çok yakından tanıdığımız bir rakip değil. Ligde son 2 maçlarını kazanamadılar ve ikinci sıradalar. 4-4-2 sisteminde oynuyorlar. Takımda yakından tanıdığımız, eski Trabzonsporlu N'Doye var. Zor olacak. İlk maçta avantaj yakalamak istiyoruz. İlk maçı sahamızda kazanmayı hedefliyoruz. Gol yememek çok önemli. ile yaptığımız ikinci maçtaki futbolu oynadığımız takdirde, çeyrek final yolunun bize açılacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Daha fazla takım

Okan Buruk, futbolculuk kariyerinde 17 Mayıs 2000'de ile UEFA Kupası'nı kazandıkları Parken Stadı'na bu kez teknik adam olarak gideceğinin kaydedilmesi üzerine, "Yine aynı kupa. Daha önce bunu düşünmüştüm. Kura çekimini başkanımız Göksel Gümüşdağ ile beraber izledik. 2000 yılında oynanan final maçında kendisi de tribündeydi. UEFA Kupası'nda oynadığımız maçı konuştuk. Umarım, kulüp ve ülkemiz için hayırlısı olur." değerlendirmesinde bulundu.

Taraftar desteğine çok ihtiyaçları olduğunu vurgulayan 46 yaşındaki teknik adam, "Türk futbolseverlerin ilk maçta stadı dolduracağına inanıyorum. Bu çoşkuya çok ihtiyacımız var. Sporting Lizbon maçında tribünde birçok forma gördük. Futbolun güzelliği de burada. Kopenhag ile sahamızda yapacağımız ilk maç çok önemli. Herkesi bu maça davet ediyorum. Avrupa kupalarında yoluna devam eden tek Türk takımıyız. Başarılara ve puana ihtiyacı olan bir ülkeyiz." şeklinde görüş belirtti.