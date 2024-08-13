Okan Buruk istedi, Zaha'nın yerini alacak isim belli oldu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yerini bir an önce doldurmak istediği Wilfried Zaha'nın alternatifini buldu.

Galatasaray'da Wilfried Zaha defteri kapanıyor

Alternatifi bulundu

Okan Buruk rotayı çizdi

NE OLDU? Galatasaray, Wilfried Zaha ile yol ayrımına girerken deneyimli sol kanadın yerini dolduracak isim için çalışmalara başladı. Milliyet'in haberine göre, Galatasaray'ın listesine giren isimlerden biri de Jhon Arias oldu. Okan Buruk'un istediği Kolombiyalı futbolcu için Sarı-kırmızılılar, Fluminense'ye resmi teklifini iletti.

BÜYÜK RESİM: Milliyet'in iddiasına göre, Galatasaray, Jhon Arias için 10 milyon euroluk teklif yaptı. Fluminense ise oyuncu için 15 milyon euro istiyor.

İddiaya göre, Fluminense ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Jhon Arias, Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor ve iki kulüp anlaşırsa transfer gerçekleşebilir.

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Geçtiğimiz sezon 34 maça çıkıp 2902 dakika sahada kalan 26 yaşındaki futbolcu 8 gol, 6 asistlik skor katkısı verdi. Hızı ve tekniğiyle dikkat çeken kanat oyuncusu, Copa America'da etkili bir performans sergilemişti.