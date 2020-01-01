Okan Buruk: Herkesi stada bekliyoruz

Başakşehir'in teknik direktörü, deplasmanda 3-0 kazanılan Göztepe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 25. haftasında , konuk olduğu 'yi 3-0 mağlup etti.

Turuncu lacivertli ekip aldığı bu sonuça puanını 52'ye yükseltti ve maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü.

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Daha fazla takım

Lige çok kötü başlamalarına rağmen daha sonra yükselişe geçtiklerini aktaran Buruk, şunları kaydetti:

"Bu şekilde de götürmek istiyoruz. Futbolun içinde her şey var. Her maç ayrı şekilde yaşanıyor. Hem kendimi hem kulübümüzü hem futbolcularımızı psikolojik olarak tüm zorluklara hazır görüyorum. Bu sene daha zorunu yapıyoruz. Avrupa kupasıyla birlikte götürüyoruz. Üç günde bir maç oynuyoruz. Bunları oynamak çok daha zor, ben oyuncularımın daha güçlü ve daha konsantre olduğunu görebiliyorum. İstiyorlar başarıyı, biz de istiyoruz. Ülkemiz, Avrupa'da başarılı olmamızı da istiyor. İnşallah hem Avrupa'da hem Ligi'nde çok başarılı bir takım oluruz."

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Buruk, UEFA 'nde Kopenhag ile çok önemli bir maçlarının olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye için oradayız, bu geçirdiğimiz zor dönemde ülkemiz ve Türk futbolunun Avrupa kupalarında kendine olan güveninin yerine gelmesi için bir tur daha geçmeye ihtiyacımız var. Bütün futbolseverleri perşembe akşamı Kopenhag maçına davet etmek istiyorum. Herkesi stada bekliyoruz. Türk bayraklarıyla orayı donatıp Türkiye gibi bir milli maç havasında orayı öyle bir ortama çevirmek istiyoruz. İnşallah perşembe de bizim için güzel bir gece olur."

UEFA Avrupa Ligi'nde Son 16 Turu'na yükselen Başakşehir, 12 Mart Perşembe günü saat 20:55'te temsilcisi Kopenhag'ı konuk edecek.