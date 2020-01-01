Okan Buruk: Haklı bir galibiyet aldık

Sezonun ilk galibiyetini Trabzonspor'a karşı alan Başakşehir'de Okan Buruk, oyuncularını iyi performanslarından dolayı kutladı.

Medipol Teknik Direktörü Okan Buruk karşısında iyi bir futbol ortaya koyduklarını belirterek, "Bugün maç öncesi rakip kadrodaki eksiklikler bizim için avantajdı." dedi.

Bordo-mavili ekibi deplasmanda 2-0 yenen Başakşehir bu sezon Süper Lig'deki ilk galibiyetini elde etti.

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"Oyun olarak sahada kendi kalitemizi, kendi enerjimizi istediklerimizi doğru bir şekilde hem taktiksel hem fiziksel olarak üstünlüğümüzü sahaya koyduk." diyen Buruk, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:

Daha fazla takım

"Pas yapan, pozisyona giren, gol atan, iyi savunma yapan bir takım olarak haklı galibiyet aldık. Biz özelikle golü bulduktan sonra oyunu daha iyi götürdük. Oyuncularımı tebrik ediyorum. 4 haftalık zorlu süreç geçirdik. 5. haftada çok önemli bir deplasmanda önemli bir takıma karşı galip geldiğimiz için mutluyuz. Salı günü oynayacağımız Avrupa müsabakası için tekrar hazırlanmaya başlayacağız."

Başakşehir ligin 6. haftasında 'u konuk edecek.