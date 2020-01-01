Okan Buruk: "Hakem maçın ağırlığını kaldıramadı"

Okan Buruk, Galatasaray karşısında oyuncularının ellerinden geleni yaptığını söylerken, hakem yönetimini eleştirdi.

Süper Lig'de 2. hafta karşılaşmalarında 'a 2-0'lık skorla boyun eğen Medipol 'de Teknik Direktör Okan Buruk maçın ardından açıklamalarda bulundu.

beIN Sports'a konuşan Buruk oyunun genelinde topa sahip olan taraf olduklarını belirtirken, "Biraz dejavu yaşıyoruz. Geçen seneye de mağlubiyetlerle başlamıştık. Sahamızdaki yenilmezlik serimiz sona erdi. Erken gelen gol sonrası ikinci yarıda topa sahip olan taraf bizdik. İkinci gole kadar rakibi kendi yarı sahasına ittik. Daha üretken olmamız gerekiyordu ama başaramadık. O bölümde 1-1'i yakalasaydık farklı olabilirdi. Galatasaray ikinci golden sonra net pozisyonlar buldu, biz de bulduk ama değerlendiremedik. Galatasaray'ı galibiyetinden ötürü kutlarım. Maçın büyük bölümünde iyi savunma yaptılar. Önümüzdeki hafta oynayacağımız Karagümrük maçıyla birlikte ayağa kalkmak istiyoruz." dedi.

Karşılaşmadaki hakem performansını da eleştiren Okan Buruk, şöyle devam etti: "İki takım oyuncuları da ilk iki haftanın en güzel maçını seyrettirdiler. Tebrik etmek gerekiyor ama hakem maçın altında kaldı. Bu seviyede, bu kadar önemli bir karşılaşmayı kaldırabilecek kapasitede olmadığını gösterdi."

Daha fazla takım

Gelecek haftalarda toparlanacaklarına inandığını da vurgulayan başarılı teknik adam, "Kötü oynadık diyemeyiz. Gol atmaya yakın olan taraf bizdik, oyuncularım iyi niyetle ellerinden geleni yapmaya çalıştılar. Daha iyi olacağız. Milli maç arasından sonra gerçek gücümüzü bulacağız. Yeni oyuncularımızın da adaptasyon sürecini tamamlamasıyla istediğimiz seviyeye geleceğiz." diye konuştu.