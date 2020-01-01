Okan Buruk: Hak ettiğimiz bir sonuç aldık

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Sporting karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Buruk, "İlk maçtaki 3-1'lik mağlubiyetin ardından maçtan önceki söylemlerimizde turu çevirmek için elimizden geleni yapacağımızı söyledim. Elimizden gelenin daha fazlasını da yaptık." dedi.

Oyunun büyük bölümünde çok üstün olduklarını aktaran Buruk, şunları kaydetti:

"Gol attık ve özellikle uzatmalarda bile taraftarımız ile kenetlenen, maça inanan, turu geçeceğine inanan bir takım vardı sahada. 4-1'lik galibiyet bizim için bir tarih. Başakşehir ve Türk futbolu adına önemli günlerden biri olduğunu düşünüyorum. Ülke puanını yukarıya çekmemiz adına bu galibiyet Türk futbolu için çok önemliydi. Bunu yaşattığımız için çok mutluyuz. Gelen şehit haberleriyle sevincimiz yarım kaldı. 'nin başı sağolsun. İnşallah şehit sayısı artmaz. Maçtan sonra üzüntü yaşıyoruz. Galibiyeti de Mehmetçiğimize armağan ediyoruz. Belki son 10 dakika hariç oyunun tamamında üstündük. Topla oynama, şut, her şeyde üstündük ve hak ettiğimiz bir sonuç aldık."

Daha fazla takım

'nde yollarına adım adım ilerlemek istediklerinin altını çizen Okan Buruk, "Bir sonraki turda hangi rakiple eşleşeceğimizi bilemiyoruz ama elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Çeyrek finale kalmak için uğraşacağız. Hangi rakibin geleceğini bilmiyoruz ama hedefimiz, isteğimiz, kendimiz, Başakşehir ve Türkiye için daha yukarılara gidebilmek. Psikolojik anlamda da bu galibiyet bizi güçlendiriyor. Aynı şekilde devam etmek istiyoruz. Bu yolda, belki yarı finale, finale çıkan takım da olabiliyorsunuz. Hangi takımla eşleşeceğiniz ve neler yapacağınız da çok önemli. Ama hedefimiz tur tur gidip elimizden geleni yapabilmek. İnşallah yine iyi bir kura çekeriz." şeklinde konuştu.

Hem ligde hem de Avrupa'da yollarına devam etmek istediklerini vurgulayan Buruk, "Bugün şunu gösterdik, üç gün önce maç oynamış bir takımdan 9 oyuncunun bugün 120 dakikayı rahat rahat çıkardığı bir maçı gördük. Üç gün sonra maç hiçbir şekilde zor değil. Vücut doğru yenilenirse rahat rahat maça çıkıyorsunuz. Elimizden geldiğince iki bölümde de yürümeye çalışacağız. Maç oynamak bazen takımlara daha iyi geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Rakibin zayıf yönlerine çalıştıklarını anlatan Buruk, "Rakibimiz özellikle alan savunması yapan bir takımdı. Birinci direğe atılan toplarda daha önce de rakiplere vurdurmuşlardı, ilk golde bunu yaptık. Paslaşmalarda sorun yaşayan bir takımdı, üçüncü golü de böyle bulduk. Bunlar oyuncularımıza gösterdiğimiz pozisyonlardı. Rakibimiz ilk maçta bizden çok daha iyiydi, bugün de iyi olan taraf bizdik. Her şeyin yanı sıra vurduğunuz topların içeri girmesi gerekiyor. Bugün iyi vuruşlar yaptık ve önemli bir takımı elemiş olduk, bu anlamda çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

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Emanuel Ferro: Hak eden tarafın biz olduğunu düşünüyorum

temsilcisi 'un yardımcı antrenörü Emanuel Ferro, çok basit hatalar yaptıklarını ve turu kaybettiklerini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ferro, "Bu maç özelinde çok hata yaptık. Özellikle ikinci yarı çok iyi oynadık ama girdiğimiz pozisyonları gole çeviremedik. İki maça bakıldığında hak eden tarafın biz olduğunu düşünüyorum ama bugünkü hatalarımızdan dolayı kötü bir sonuçla buradan ayrılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Medipol Başakşehir'in maça iyi başladığını ve kurduğu baskıya cevap veremediklerini belirten Portekizli teknik adam, "İlk yarıda ofansif olarak kötüydük ama iki pozisyona girdik bunları değerlendirmeliydik. İkinci yarıda baskıyı kırdık, turu getirecek golü de bulduk ancak son dakikada golü yedik ve maç uzatmaya gitti. Uzatmada da pozisyona girdik ama penaltıdan golü kalemizde görerek elendik. Buradan da rakibin hakkını teslim etmek istiyorum. Bugünkü maçta 4 gol yemek kabul edilebilir bir durum değil, çok daha iyi bir skorla buradan ayrılıp turu geçebilirdik. Artık tek hedefimiz ligde daha fazla maç kazanmak. Kesinlikle ligde hala hedeflerimiz var." şeklinde konuştu.