Okan Buruk gözünü Fenerbahçe'nin rekoruna dikti

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de kalan 8 maçını da kazanırsa başarılması zor bir rekoru kırmış olacak.

Galatasaray, Fenerbahçe'nin iki puan önünde

Okan Buruk kalan 8 maça odaklandı

Rekor gelebilir

NE OLDU? Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig'de şampiyonluk yarışı verirken rakibinin iki puan önündeki lider Aslan, yolun sonunu şampiyon tamamlamak için kalan 8 maçı da kazanmak istiyor. Ancak bu 8 maçın kazanılması halinde ulaşması zor bir rekor da kırılmış olacak.

BÜYÜK RESİM: Okan Buruk kalan 8 maçı kazanıp hem şampiyon olmak hem de Fenerbahçe'nin rekorunu kırmayı hedefliyor. An itibarıyla 81 puan toplayan Galatasaray, ligde kalan maçlarından galip ayrılması durumunda puanını 105'e çıkaracak. Böylece sarı-kırmızılılar, 1988-89 sezonunda 93 puanla şampiyon olan Fenerbahçe'nin rekorunu eline geçirmiş olacak.

DAHA FAZLASI: Ayrıca Galatasaray söz konusu senaryoyu gerçekleştirebilirse 100 puan barajını aşan ilk takım olarak kayıtlara geçecek. Galatasaray geçtiğimiz sezon 14 maç üst üste kazanarak bu alanda rekoru eline geçirmişti. Okan Buruk, kalan 8 maçı da kazanması halinde ligdeki galibiyet serisini 19'a çıkaracak.

Haberin devamı aşağıda

SIRADA NE VAR? Milli aranın ardından Galatasaray, 2 Nisan'da Hatayspor'u konuk edecek ve ardından 7 Nisan'da Fenerbahçe ile Süper Kupa'da karşı karşıya gelecek.