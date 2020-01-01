Okan Buruk, Fenerbahçe'nin teklifini reddetti
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AA
Fenerbahçe, teknik direktör arayışlarını tüm hızıyla sürdürürken gündeme gelen bir isim de Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk oldu.
Emre Belözoğlu ile hem Galatasaray hem Inter'den takım arkadaşı olan Buruk, Sabah' ta yer alan habere göre sarı-lacivertlilerin gelecekteki futbol direktörü tarafından ısrarla teknik direktörlük pozisyonu için istendi. Buna karşın Buruk, Belözoğlu'nun ısrarlı tutumuna rağmen teklifi kabul etmedi.
Haberde Buruk'un kariyer planlamasında en az iki sezon daha Başakşehir'de kalmak olduğu, ikinci sezonun sonunda ise Galatasaray teknik direktörlüğünü hayâl ettiği belirtildi.