Okan Buruk, Fenerbahçe'nin teklifini reddetti

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun son olarak Okan Buruk'a teknik direktörlük görevini teklif ettiği ancak Buruk'un teklifi kabul etmediği iddia edildi.

, teknik direktör arayışlarını tüm hızıyla sürdürürken gündeme gelen bir isim de Teknik Direktörü Okan Buruk oldu.

Emre Belözoğlu ile hem hem 'den takım arkadaşı olan Buruk, Sabah' ta yer alan habere göre sarı-lacivertlilerin gelecekteki futbol direktörü tarafından ısrarla teknik direktörlük pozisyonu için istendi. Buna karşın Buruk, Belözoğlu'nun ısrarlı tutumuna rağmen teklifi kabul etmedi.

Haberde Buruk'un kariyer planlamasında en az iki sezon daha Başakşehir'de kalmak olduğu, ikinci sezonun sonunda ise Galatasaray teknik direktörlüğünü hayâl ettiği belirtildi.