Okan Buruk, Daum'un rekorunu kırıp tarihe geçti

Galatasaray, Kayserispor'u 5-1 yenerken teknik direktör Okan Buruk, Daum'un rekorunu kırıp Süper Lig tarihine geçti.

Galatasaray, Kayserispor'u 5-1 yendi

Okan Buruk, Süper Lig tarihine geçti

Daum'un rekorunu kırdı

NE OLDU? Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray deplasmanda Kayserispor'u 5-1 yendi. Bu sonuçla puanını 44'e yükseltip en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 8 yapan Galatasaray'da Okan Buruk da tarihi bir gün yaşadı.

BÜYÜK RESİM: Opta verilerine Galatasaray'ın başında Süper Lig'de görev yaptığı 90 maçın 75'ini kazanan Okan Buruk (9 beraberlik ve 6 mağlubiyet), Christoph Daum'un rekorunu (Fenerbahçe; 103 maç) kırarak lig tarihinde bir takımla 75 galibiyete en kısa sürede ulaşan teknik direktör oldu.

Bu sezon çıktığı 16 Süper Lig maçında 47 gol atan Galatasaray, lig tarihinde bu aşamalarda en yüksek gol sayısına ulaşan takım oldu.

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Deplasmanda oynadığı son 16 Süper Lig maçının tamamını kazanan ve lig tarihinin en uzun serisini yaşayan Galatasaray, bu karşılaşmalarda toplam 50 gol attı.

Galatasaray bu sezon yenilmezlik serisini 20 maça çıkardı.

Sarı kırmızılılar üst üste 16. deplasman maçını kazanarak rekorunu ilerletti. Sarı kırmızılıların gollerini Osimhen (2), Barış Alper Yılmaz (2) ve Yunus Akgün kaydetti.