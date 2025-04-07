Okan Buruk: "Çıkıp özür dileyeceklerine su bulandırıyorlar"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile yaşadığı gerginlik hakkında konuştu.

Mourinho, Okan Buruk'un burnunu sıkmıştı

Portekizli kupada geçerli olmak üzere üç maç ceza aldı

Okan Buruk yaşananları değerlendirdi

NE OLDU? Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup edip yarı finale yükseldiği maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un burnunu sıkmış ve fiziksel müdahalesi nedeniyle kupada geçerli olmak üzere üç maç ceza almıştı. Okan Buruk yaşananları, Ekol TV'de Candaş Tolga Işık'a değerlendirdi.

NE SÖYLENDİ? Okan Buruk şunları söyledi: "Hakem o taraftaydı. Hakem ile Fenerbahçe teknik direktörünün konuştuğunu görerek gidip özellikle ona söylemek için yapmadım. Ben sadece hakemlere Türkçe ve İngilizce 'çok iyi maç yönettiniz' dedim. O anda da Fenerbahçe Teknik Direktörü buna tahrik oldu. O da aynı anda hakemleri eleştiriyordu. Hakemlere 'Çok iyi maç yönettiniz' demem onu tahrik etti muhtemelen."

"Hakemlere 'Don't listen to him' (Onu (Mourinho'yu) dinlemeyin) dediniz mi?"

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"Hayır öyle bir şey söylemedim. Sadece Türkçe ve İngilizce 'çok iyi maç yönettiniz' dedim."

"Ben ezeli rakibimiz kendi sahasında yendim. Önemli bir şampiyonluk mücadelesi veriyoruz. Sevindim, nasıl sevineceğimi de kimseye soracak değilim. Rakip teknik direktörü provoke etmek, onu hedef almak gibi bir maksadım yoktu. Ben o mutluluğu yaşadım. Neye nasıl sevineceğime ben karar vereyim."

"Bize maç boyunca 3-4 kere Fenerbahçe teknik direktörünün yardımcısı küfür etti, tahrik etti."