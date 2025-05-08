Okan Buruk bir kez daha tarihe geçmek üzere

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de tarihe geçmeye 4 hafta uzaklıkta.

Okan Buruk rekortmenliğini sürdürüyor

Süper Lig'de bitime 4 hafta kaldı

Türk teknik direktör tarih yazabilir

NE OLDU? Süper Lig'de 34. haftayı 26 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgiyle geçen Galatasaray, topladığı 83 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. En yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde şampiyonluğa giden sarı-kırmızılı ekip, kalan 4 müsabakada 4 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

BÜYÜK RESİM: Galatasaray, ligde mutlu sona ulaşması durumunda üst üste 3, toplamda ise 25. kez ipi önde göğüsleyecek. Teknik direktör Okan Buruk, ligi kazanmaları halinde kariyerinde şampiyonluk apoleti sayısını 4'e çıkaracak. Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, şampiyonluğa ulaşması halinde Süper Lig'de üst üste 3 kez bunu başaran 4. teknik direktör ünvanını alacak.

Sarı-kırmızılı ekibi son 2 sezonda şampiyonluğa taşıyan Buruk, bu sezon da kupayı kaldırırsa "üçleme" yapacak. Buruk, Brian Birch, Gordon Milne ve Fatih Terim'den sonra üst üste 3 kez şampiyonluk yaşayan dördüncü teknik direktör olacak.

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Okan Buruk, Süper Lig'de futbolcu ve teknik adam olarak toplamda en fazla şampiyonluk yaşayan isim konumunda. Ligde futbolcu (7) ve teknik adamlık (3) kariyerinde en fazla şampiyonluk gören isim olan Okan Buruk, bu sezon da kupa kaldırırsa toplam şampiyonluk sayısını 11'e yükseltecek.

Daha önce İstanbul Başakşehir'in başında 2019-2020 sezonunda şampiyon olan Buruk, Galatasaray'ın başında ise 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında kupayı kaldırdı.

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? Süper Lig'de 8 kez şampiyonluk yaşayan teknik direktör Fatih Terim, bu alanda rekoru elinde bulunduruyor. Tecrübeli teknik adam, dört dönem çalıştığı Galatasaray'da 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2011-2012, 2012-2013, 2017-2018 ve 2018-2019'da şampiyonluk sevinci yaşadı.

Ligde Terim'in ardından en fazla şampiyonluk yaşayan ikinci isim ise 4 kez ile Ahmet Suat Özyazıcı oldu. Özyazıcı, Trabzonspor ile 1975-1976, 1976-1977, 1979-1980 ve 1983-1984 sezonlarında şampiyonluk ipini göğüsledi. Bu sezon mutlu sona ulaşması halinde Buruk, üçer şampiyonluğu bulunan Mustafa Denizli, Gordon Milne, Brian Birch ve Christoph Daum'u geride bırakarak Ahmet Suat Özyazıcı'yı yakalayacak. Özyazıcı ile şampiyonluk sayılarını eşitleyecek Okan Buruk, Süper Lig'de 4 kez şampiyon olan 3. teknik adam olacak.