Okan Buruk, Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye üstünlük kurdu

- Okan Buruk, 2020'den bu yana Beşiktaş'ı en çok yenen isim oldu
- Fenerbahçe'ye karşı 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı
- İstatistiği dikkat çekiyor
NE OLDU? Galatasaray, Süper Lig'de Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ederek şampiyonluk yarışında önemli bir galibiyet aldı. erbilerde adeta bileği bükülmeyen Okan Buruk, 2020'den bu yana Beşiktaş'a karşı büyük üstünlük kurdu.
BÜYÜK RESİM: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı 7 derbide 5 galibiyet alma başarısı gösterdi. Deneyimli çalıştırıcı, Beşiktaş'a karşı 3 galibiyet, 1 yenilgi alırken Fenerbahçe karşısında ise 2 galibiyet ve 1 beraberliğe imza attı.
BUNU BİLİYOR MUSUNUZ? Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2020'den bu yana Beşiktaş'ı Süper Lig'de en fazla mağlup eden teknik direktör oldu.
DAHA FAZLASI: Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Beşiktaş'a karşı Süper Lig'de çarpıcı bir istatistiğe de sahip. Galatasaray, Süper Lig tarihinde Beşiktaş'ı en fazla yenen ve gol atan takım oldu.
SIRADA NE VAR? Galatasaray bir sonraki maçını Rizespor karşısında oynarken Beşiktaş Gaziantep FK deplasmanına gidecek.