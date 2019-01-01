Okan Buruk: Arda Turan nerede mutluysa orada oynamalı

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, “Arda Turan nerede mutluysa orada oynamalı” diyerek olası bir transfere yeşil ışık yaktı.

CNN Türk’ten Damla Uğurtürk’ün sorularını yanıtlayan Medipol Teknik Direktörü Okan Buruk, takımdan ayrılmak istemesi halinde Arda Turan’a kolaylık sağlayacaklarını söyledi.

Okan Buruk, “Arda bizle gerçekten çok iyi çalıştı. En iyi olmak için hep gayret gösteriyor. İyi durumda. Psikolojik anlamda da iyi şeyler yapıyor ama bir yandan da baktığınız zaman, nerede mutlu olacaksa orada olması, onun kararını vermesi en doğrusu. Kendisiyle daha bir şey konuşmadık. Sadece başkanımız sayın Göksel Gümüşdağ’nın bir açıklaması oldu. Böyle bir talep olursa izin vereceğini söyledi” ifadelerini kullandı.

Okan Buruk’un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Başakşehir'de zorlukla karşılaştınız mı?

Abdullah Avcı, Beşiktaş’a gittiğinde kendi sistemine oyuncular uymadı. Baktı ki olmadı, değişime gitti, ben de Başakşehir’e geldiğimde kendi sistemimi denedim ama oyuncu alışkanlığını görünce taktik formasyonda değişikliğe gidip 4-3-3’e döndüm. ‘Bu sistemde benim isteklerimi nasıl yaparız, daha çok nasıl önde oynayabiliriz, rakip kaleye nasıl gidebiliriz’ diye düşünerek aynı sistem üzerinden oyuncu alışkanlıklarıyla evrilmeye başladım.

Yurt dışında takım çalıştırma hedefiniz var mı?

Yurt dışına gidebilmek için ’de şampiyon olmak istiyorum. Avrupa kupalarında da daha yukarılara gitmek istiyorum. Hem benim için önemli hem de tüm teknik adamlar için önemli. Bizim hedefler seçmemiz gerekiyor.

‘Yabancı futbolcular Türkiye’de tembelleşiyor’ diyenlere katılıyor musunuz?

Tembelleşiyor bence. Karakterine bağlı ama kariyerli oyuncuların oradaki temponun altına düşürdüklerini düşünüyorum. Belki bazı yabancıların geliş nedeni iyi para kazanma düşüncesi olabilir. Böyle oyuncular çok var. Ben almadan önce araştırıyorum... Bu tembel, çok az çalışıyor dediklerinde onu almamaya çalışıyorum.

Enzo Crivelli mi, Vedat Muriqi mi?

Çift forvet... İkisini koysan bir takıma, öldürürler rakibi!

Emre Belözoğlu’nun takımda kalmasını ister miydiniz?

Emre Belözoğlu, hem oyuncu hem de takımın saha içi lideri olarak çok önemli. Emre’nin takımda olması oyununu değiştiriyor. Emre ile ‘Ne zaman geri geliyorsun?’ diye esprileştik.

Okan Buruk için ne ifade ediyorlar?

Fatih Terim = Zafer

İnter = Vizyon

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Abdullah Avcı = Çalışma

Lizbon = Tur

Emre Belözoğlu = Kaptan