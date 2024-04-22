Okan Buruk'a Rusya'dan sürpriz talip: Aklında hangi ülke var?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı ekibin başındaki başarısıyla dikkat çekerken talipleri de artıyor.

İtalyanların ardından Ruslar da Okan Buruk'u takipte

Son şampiyon Galatasaray yine şampiyonluk mücadelesi veriyor

Sözleşmesinin sonuna gelen Okan Buruk, Galatasaray'da kalacak mı?

NE OLDU? Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, bu sezon da Fenerbahçe ile birlikte şampiyonluk yarışı veriyor. Sarı-kırmızılı ekibin başarılı grafiği istikrarla sürerken Okan Buruk da birçok Avrupa takımının radarına girdi.

BÜYÜK RESİM: Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Okan Buruk için İtalyanların ardından Rusya'dan da talip var. Spartak Moskova, Okan Buruk ile yakından ilgilenirken 50 yaşındaki çalıştırıcı, Rusya'ya gitmeyi düşünmüyor.

DAHA FAZLASI: Milliyet'te yer alan habere göre Okan Buruk'un bütün konsantrasyonu şampiyonlukta. Deneyimli çalıştırıcı sezon bitmeden kontrat talebinde bulunmayacak ve Mayıs sonundaki başkanlık seçimi için yönetimin elini rahatlatacak. Okan Buruk'un bu yaklaşımı Galatasaray camiasında büyük takdir görürken Dursun Özbek yeniden seçilmesi halinde 50 yaşındaki teknik direktörle 1 değil, 2 yıllık sözleşme yapmak istiyor.

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SIRADA NE VAR? Dursun Özbek yeniden başkan seçilmesi halinde Okan Buruk ile iki yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor. Ayrıca Okan Buruk'un maaşına da hatırı sayılır bir zam yapacak.