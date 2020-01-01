Oğuzhan Özyakup ve Enes Ünal sahnede
Ligin 21. hafta mücadelesinde Feyenoord, Emmen'i ağırladı.
Ara transfer döneminde Beşiktaş'tan Feyenoord'a kiralık olarak gönderilen Oğuzhan Özyakup, çıktığı ilk maçta Emmen karşısında 2. dakikada gol perdesini açtı.
Ev sahibi ekibin diğer gollerini 64. dakikada Nicolai Jörgensen ve 80. dakikada Luis Sinisterra kaydetti.
Feyenoord'un Beşiktaş'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı milli oyuncu, 63. dakikada sahadaki yerini Renato Tapia'ya bıraktı.
Bu sonuçla Feyenoord puanını 40'a çıkarırken, Emmen 22 puanda kaldı.
Real Valladolid, Enes Ünal'ın golüyle kazandı
La Liga'nın 22. haftasında Real Valladolid, deplasmanda Mallorca'yı milli oyuncu Enes Ünal'ın attığı golle 1-0 yendi.
Enes, takımına galibiyeti getiren golü 55. dakikada kafa vuruşuyla kaydetti.
Valladolid'de ilk 11'de sahaya çıkan Ünal, 89. dakikada yerini Fede San Emeterio'ya bıraktı.
Son haftalarda takımının en iyi oyuncularından biri olarak öne çıkan Enes, bu sezon ligde 4. golünü attı.
Valladolid deplasmanda aldığı galibiyetle puanını 25'e çıkartırken, Mallorca 18 puanda kaldı.