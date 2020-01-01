Oğuzhan Özyakup Beşiktaş'a geri dönecek

Feyenoord'da kiralık oynayan Oğuzhan Özyakup, yeni sezonda Beşiktaş forması giymeye devam edecek.

Ahmet Nur Çebi'nin revizyon sinyali verdiği Beşiktaş'ta yeni sezonda nasıl bir kadro olacağı büyük merak konusu.

Haber Global'e konuşan Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, transfer süreci ve sözleşmesi bitecek olan oyuncularla ilgili açıklama yaptı.

"Önce piyasayı görelim"

Kocadağ adı Beşiktaş ile anılan 'un futbolcusu N'Sakala ile ilgili ''Çok futbolcuyla temas halindeyiz ama basında yazıldığı gibi anlaşma yok. Görüşme aşamasındayız. Salgından önce çalışmalarımız başlamıştı ama şu an anlaşma konusunda acele etmeyeceğiz. Önce piyasayı görelim" yorumunu yaptı.

"Caner ve Gökhan ilk önce bizimle görüşecek"

Kocadağ, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Caner Erkin ve Gökhan Gönül ile ilgili ise ''Caner ve Gökhan'ın sözleşmeleri sezon sonunda bitiyor. Benim oyunculardan aldığım izlenime göre, Caner ve Gökhan ilk olarak bizimle görüşecekler. Kulübün gerçekleri ve hocamızın raporuyla birlikte değerlendirip bir karar vereceğiz. Kendi şartlarımıza uyarsa Beşiktaş için değerli oyuncularla devam etmek istiyoruz. Anlaşamazsak da zaten sezon sonunda serbest kalacaklar'' ifadelerini kullandı.

Oğuzhan geri dönüyor

'da forma giyen Oğuzhan Özyakup ile ilgili de konuşan Emre Kocadağ ''Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'ın sözleşmeli futbolcusu. onun için bir hava değişimi oldu. Seneye aramıza katılacak" dedi.