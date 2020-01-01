Oğuzhan Feyenoord tarihine geçti

Feyenoord formasıyla çıktığı ilk maçta fileleri havalandıran Oğuzhan Özyakup, bu golle kulüp rekoru kırdı.

Ara transfer döneminde Beşiktaş ile yollarını ayıran Oğuzhan Özyakup, kiralık olarak sezon sonuna kadar 'a imza attı.

27 yaşındaki oyuncu, Emmen maçının henüz 93. saniyesinde golünü atmayı başardı. Bu gol aynı zamanda Oğuzhan'ın Feyenoord tarihinde ilk maçında ilk golünü en erken atan oyuncu olmasını sağladı.

Bu rekorun daha önce 44 yıl önce Feyenoord formasıyla çıktığı ilk maçın 4. dakikasında ağları havalandıran Rini Plasman'a aitti.

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Eredivisie tarihinde ise ilk maçında en erken gol atma rekorunun sahibi oyuna girdikten 17 saniye sonra Heracles formasıyla Willem II'ye gol atan Sebastian Jakubiak.

Feyenoord Teknik Direktörü Dick Advocaat, Oğuzhan'ın gol atmasını müthiş olarak değerlendirirken, "Özgüveni için harika bir durum. Performans olarak daha iyisini yapabilir. Bir süredir oynamadığını biliyoruz. Bu seviyede yarışmak kolay değil. Herkesin çok koşması gerekiyor. Sakatlanmasını istemiyoruz. Onu oyundan çıkardım çünkü risk almak istemedim" dedi.

Oğuzhan ise Telegraaf'a yaptığı açıklamada "Son günlerde sürekli seyahat halindeydim. İstanbul'dan İzmir'e gittim, geri döndüm. Sonra 'ya uçtum. Feyenoord ile iki kez antrenmana çıktım. Pek uyuma şansı bulamadım. Sonra maça çıkıp ilk dakikalarda gol attım. Harika oldu. Çok endişeli değildim çünkü rahat bir insanım" diye konuştu.

Milli futbolcu ayrıca Hollanda'da yayın yapan Algemeen Dagblad tarafından haftanın 11'ine seçildi.