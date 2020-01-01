Oğulcan Çağlayan resmen Galatasaray'da

Sarı-kırmızılılar, Çaykur Rizespor'la sözleşmesini fesheden Oğulcan Çağlayan'ı renklerine bağladı.

bonservisi elinde olan Oğulcan Çağlayan'ı kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı ekip, 24 yaşındaki hücum oyuncusuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten KAP'a yapılan açıklamada oyuncunun 2020-21 sezonu için 3 milyon 750 bin TL, 2021-22 sezonu için 4 milyon 250 bin TL, 2022-23 sezonu için 4 milyon 750 bin TL ve 2023-24 sezonu için 5 milyon 250 bin TL sabit ücret alacağı duyuruldu.

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Geçtiğimiz sezonda Çaykur Rizespor formasıyla 24 resmi maça çıkan Oğulcan, 4 gol atıp 2 de asist yapmıştı.