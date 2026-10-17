Ronald Koeman junior, Telstar'ın Feyenoord'a 3-4 yenildiği nefes kesen maçın ardından hakem Jeroen Manschot'a öfkeli. Ev sahibi ekibin kalecisi, Rotterdam temsilcisine ikinci yarıda verilen penaltı kararını kesinlikle doğru bulmuyor ve maçın hemen ardından ESPN'e yaptığı açıklamada hakeme sert sözlerle yükleniyor.

Feyenoord, Telstar savunmacısı Abdelnour Soualhia'nın elle oynadığı gerekçesiyle 50. dakikanın hemen ardından penaltı kazandı. VAR'ın uzun süren incelemesine rağmen Manschot'un kararı değişmedi ve Sem Steijn penaltı noktasından skoru 2-4'e getirdi.

Koeman junior, ESPN yayınında o anın görüntülerini yeniden izleyince şaşkınlığını gizleyemedi. Sinirlenen kaleci, "Hadi ama! Top ona çarptıysa önce kafasına çarpıyor" dedi.

Ardından, hakemlerin başındaki Richard van Meenen'den bu hafta dinlediği, topun oyuncunun kendi vücudundan sekerek eline geldiği pozisyonlara ilişkin açıklamayı hatırlattı: "Bu durumda elle oynama olmaz."

Koeman junior'ın yaşadığı hayal kırıklığı sözlerine de yansıdı. Kaleci, "Ama kendimi gerçekten tutmam gerekiyor. Yine Jeroen Manschot. Geçen yıl Hollanda Kupası yarı finalinde de bizi kazıkladı" dedi, ardından sözlerini biraz yumuşattı: "Ya da 'kazıkladı' demeyelim... Tabii biraz şanssızdık."

Koeman junior'a göre Telstar'ın aleyhine verilen kararlar özellikle kritik anlarda geliyor. Kaleci, "4-2 geriye düşmek yerine skor 3-2 kalsaydı, kim bilir belki daha fazlasını yapabilirdik" dedi. Bununla birlikte, yenilgiye rağmen takımının sergilediği oyunla gurur duyabileceğini vurguladı.

Koeman junior, Manschot'la yaptığı konuşma hakkında da açık konuştu: "Bana, 'Sonuçta kendi kararımı kendim veririm' dedi. Sanırım hakemlerin kendi kararlarını daha fazla vermeleri gerektiği konusunda uyarıldı" dedi. Kaleci, "Ona, 'Bırak oyun devam etsin, gerçekten elle oynama varsa VAR devreye girer' dedim. Ama işte, zor" diye ekledi.

Koeman junior, ardından Steijn'in penaltıyı kararlı bir vuruşla gole çevirmesini izledi. "Elbette kurtarmayı umuyordum ama iyi vurdu" diyen kaleci, yediği dört gole rağmen Telstar'ın hücum anlayışı hakkında olumlu konuştu: "Bu biraz da bizim oyunumuz; önde baskı yapmak. Tabii o zaman Feyenoord'un kalitesini görüyorsunuz."

Yenilgiye rağmen Koeman junior, lider karşısında birkaç kez geri dönmeyi başaran takımıyla gurur duyduğunu da belirtti. "Bugün birkaç kez işler aleyhimize gitti ama biz yine de kendi oyunumuzu oynamaya ve geri dönmeye devam ettik" diyen kaleci, "Bunu gelecek haftaya taşımalıyız. O zaman başaracağımıza güvenim tam" ifadelerini kullandı.







