Iker Casillas ve Sara Carbonero'nun oğullarının Real Madrid akademisindeki serüveni sona ermiş gibi görünüyor; eski İspanyol kaleci, öfkeyle, tıpkı kendisi gibi kaleci mevkisinde oynayan Martin ve Lucas'ı kraliyet kulübündeki iki sezonun ardından "La Fabrica"dan çıkarma kararı aldı.

"As" gazetesine göre, bu sürpriz karar; büyük oğul Martin'in önemli rolünü kaybetmesinin yanı sıra iki oğuldan birinin Orlando şehrinde düzenlenen "Futures" turnuvasına çağrılmaması sonucu geldi ve bu durum Casillas'ı, kulübün de haberdar olduğu bu adımı atmaya itti.

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"Marca" gazetesi ise "Marca" 12 yaşındaki Martin ile 10 yaşındaki Lucas'ın Real Madrid'den ayrılarak gelişimlerine daha uygun bir yetiştirme projesi arayışıyla Leganes'e geçeceklerini aktardı.

İki kardeş kariyerlerine Pozuelo kulübünde başlamış, ardından Real Madrid akademisinde iki yıl geçirmişti. Ayrılık kararı, kendi onaylarıyla ve aile çevreleriyle mutabakat halinde geldi.

Martin, daha önce Dünya Şampiyonası'nda (12 yaş altı) yaptığı mücadeleyle dikkatleri üzerine çekmiş, Lucas ise Barcelona karşısında birçok penaltıyı kurtararak parladı.