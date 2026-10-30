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Al Shabab v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Öfkeli bir şekilde: Posecki Ahly'den gönderilme ihtimaline yanıt verdi

M. Pusic
Al Shabab - Al Ahli
Al Shabab
Al Ahli
Premier Lig
Hollanda
Suudi Arabistan

Hollandalı teknik direktör ne söyledi?

Suudi Arabistan ekibi El Ahli'nin teknik direktörü Hollandalı Marino Pusic, Al Shabab karşısında alınan ağır yenilginin ardından görevinden alınabileceğine işaret eden haberlere öfkeli bir şekilde yanıt verdi.

Al Shabab, bugün cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki SHG Arena'da oynanan ve Roshn Ligi'nin on ikinci haftasında iki takımı karşı karşıya getiren maçta El Ahli'yi 6-1 mağlup etti.

Maçın bitiminin ardından basın toplantısında bu maçın El Ahli ile son maçı olduğunu hissedip hissetmediği sorulan Pusic, Suudi "Asharq Al-Awsat" gazetesinin aktardığına göre öfkeyle şu yanıtı verdi: "Bu sorudan utanmalısınız."

Hollandalı teknik direktör şunları söyledi: "Büyük ve beklenmedik bir farkla kaybettik, birçok bireysel hata yaptık. Taraftarların hislerini ifade etmeye hakkı var, ben de profesyonel bir teknik direktörüm."

Gelecek maçlar
ALS

ALS

AFC Şampiyonlar Ligi 1

02 Kas 2026

AHL

AHL

ABH

ABH

Premier Lig

05 Kas 2026

ALS

ALS

Şunları ekledi: "Bireysel hatalar ve bunların ilk 25 dakikada yapılması her şeyi zorlaştırdı. Üst üste 5 maç kazanmıştık, taraftarlardan özür diliyorum ve Katar ekibi Al Sadd karşısındaki bir sonraki maçta sıkı çalışacağımıza dair onlara söz veriyoruz."

El Ahli, önümüzdeki pazartesi günü AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te lig aşamasının dördüncü haftasında Katar ekibi Al Sadd'a konuk olacak.

Pusic'in, bu sezonun başından itibaren Alman teknik direktör Matthias Jaissle'nin yerine El Ahli'nin başına geçtiğini ve o günden bu yana takımı 17 maçta çalıştırdığını, bu süreçte 11 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde ettiğini hatırlatalım.

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