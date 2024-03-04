Öfkeli amigo, 6-0 kaybeden takıma maçtan sonra fırça attı!

Sahasında Augsburg'a 6-0 kaybeden Darmstadt 98'de öfkeli amigo maçtan sonra sahaya girip tüm takımı fırçaladı.

Darmstadt 98, Augsburg'a 6-0 mağlup oldu

Amigo öfkeliydi

Maçtan sonra takıma sert bir konuşma yaptı

NE OLDU? Bundeliga'nın 24. haftasında Darmstadt 98 ile Augsburg karşı karşıya gelirken mücadele 6-0 Augsburg üstünlüğüyle bitti. Ancak maça damga vuran görüntüler, karşılaşmadan sonra yaşandı.

BÜYÜK RESİM: Darmstadt 98 aldığı 6-0'lık yenilginin ardından ligin son sırasına demir attı. Bu sonuç Darmstadt 98 taraftarlarını üzerken takımın amigosu maçtan sonra sahaya girdi ve takıma sert bir konuşma yaptı.

NE SÖYLENDİ? Öfkeli amigonun konuşmasını ayakta ve ses çıkarmadan dinleyen futbolcuların oldukça stresliydi.

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SIRADA NE VAR? Bundeliga'da 24. hafta geride kalırken Darmstadt 98, 13 puanla son sırada bulunuyor. Küme düşme potasında en yakın rakibi Mainz ile arasında 3 puan fark bulunan Darmstadt 98'in Küme düşme play-off sırasında yer alan Köln ile ise arasında 4 puan fark var.