Öfkeli Ajax taraftarları, şimdiden toplu halde KIJK’tan paralarını geri istiyor

Perşembe akşamı birçok Ajax taraftarı, FC Sion ile Ajax arasındaki maçın ücretli yayınlandığı KIJK’e öfke kustu. Başlama vuruşundan kısa süre önce çeşitli izleyiciler, karşılaşmayı takip edebilmek için 4,99 euro ödemelerine rağmen yayının takıldığını, donduğunu ya da hiç başlamadığını bildirdi.

Konferans Ligi play-off turundaki maç, standart bir televizyon kanalında yayınlanmıyor. Ön eleme turlarındaki maçların yayın hakları ev sahibi kulüpte olduğu için, hakların hangi tarafa satılacağına FC Sion karar verebildi. Ajax’ın daha önce Vojvodina ve Shelbourne deplasmanlarında oynadığı Avrupa maçları Ziggo Sport üzerinden yayınlanırken, Sion bu kez tercihini KIJK’ten yana kullandı.

Bu nedenle KIJK, FC Sion - Ajax maçını izle-öde sistemiyle sunuyor. Taraftarların ücretsiz bir hesap oluşturup ardından canlı yayın için 4,99 euro ödemesi gerekiyor. Yayının, TSİ 20.15’te başlayacak maç öncesinde saat 20.00 civarında açılması bekleniyordu. Yayın; laptop, tablet, akıllı telefon ve smart TV dahil çeşitli cihazlardan izlenebiliyor ancak tam da yayın açılırken birçok taraftar sorun yaşadı.

Bunun üzerine X’teki öfke kısa sürede büyüdü. Jeffrey alaycı bir şekilde, “Harika, beş euro ödüyorsun ve ardından yayın çalışmıyor. Yine sürpriz olmadı” dedi. Bir başka kullanıcı da sorun yaşadığını belirterek, “FC Sion - Ajax yayını çalışmıyor. Yine de beş euro ödedim. KIJK 224003 hata kodu veriyor” ifadelerini kullandı.

Diğer taraftarlar ise artık KIJK’ten açıkça paralarını geri istiyor. Rick kısa ve net konuştu: “Evet, paramı geri istiyorum!” Saskia da aynı derecede açıktı: “Peki, paramı mümkün olan en kısa sürede nasıl geri alacağım?” Léon ise yaşananları yayın için son derece kötü bir başlangıç olarak değerlendirip, “KIJK’te harika iş, daha şimdiden işler ters gidiyor” diye yazdı.

Yurt dışından da eleştiriler geldi. KIJK, canlı yayının İsviçre hariç dünya genelinde erişilebilir olacağını önceden duyurmuştu ancak Cita, İspanya’dan da sorun yaşadığını söyledi. Taraftar, “Ajax’ın maçını her yerde izleyebiliyorsun, İspanya dışında. Tatilde olduğun adreste de izlenebileceği söylenmişti, değil mi?” diye sordu.