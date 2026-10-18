Barcelona savunma oyuncusu Eric Garcia, Real Betis karşısında alınan 5-2'lik galibiyet sırasında yaşadığı kas sakatlığı nedeniyle Paris Saint-Germain ve Real Madrid maçlarında forma giyemeyeceğinin kesinleşmesinin ardından büyük üzüntü yaşadığını dile getirdi. Bu durum, Katalan ekibi için sezonun kritik bir haftası öncesinde ağır bir darbe oldu.

Garcia, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, önümüzdeki maçlarda takım arkadaşlarına yardımcı olamayacağı için hayal kırıklığı içinde olduğunu belirtti ve en kısa sürede sahalara dönmek için elinden gelen her şeyi yapacağını vurguladı.

İspanyol savunmacı şöyle yazdı: "Dün takım için harika bir gündü. Betis'in sahasında kazanmak asla kolay değil ve çok önemli bir galibiyet elde ettik. Ama futbol böyle bir şey; hepimizin oynamak istediği maçlar yaklaşırken ben birkaç gün ara vermek zorundayım."

Garcia şunları ekledi: "Orada olamadığım için öfkeli ve üzgünüm, ama en kısa sürede dönmek için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Desteğiniz için teşekkürler Barcelona taraftarı. Yakında görüşmek üzere! Forza Barça, her zaman."

Garcia'nın sağ bacağının rektus femoris kasında kas sakatlığı bulunuyor ve 3 ila 4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Bu da yaklaşan milli ara öncesinde Alaves, Aston Villa ve Atletico Madrid maçlarında da forma giyemeyeceği anlamına geliyor.