"Öfke Saati"... Real Madrid taraftarları, beklenmedik bir hamleyle Mbappé'yi kızdırdı

Real Madrid gibi köklü bir kulübün duvarları içinde alışılmadık ve tuhaf bir adım atılırken, taraftarların bir kesiminin takımın en önemli yıldızlarından birine karşı artan hoşnutsuzluğunun açık bir işareti ortaya çıktı.

Dijital bir "kum saati" görevi gören yeni bir web sitesi, Fransız oyuncu Kylian Mbappé'nin "Los Blancos" ile olan sözleşmesinin her anını hassas bir şekilde takip ediyor.

Mbappé, İspanya Ligi'nin 30. haftasında Son Moix Stadyumu'nda Real Madrid'in ev sahibi Real Mallorca'ya 2-1 yenildiği maçta forma giydi.

Ev sahibi takım, Mano Morlanis'in golüyle öne geçti, ancak Real Madrid son dakikalarda skoru eşitledi. Ancak Kosovalı forvet Vedat Muriqi, uzatma dakikalarında galibiyet golünü attı ve özellikle Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih ile oynayacağı kritik maç öncesinde, Real Madrid'in şampiyonluk yarışındaki umutlarına ağır bir darbe vurdu.

Bu mağlubiyetle takımın puanı 69'da kaldı ve ikinci sırada yer alırken, lider Barcelona ile arasındaki fark 7 puana çıktı.

Bazı Real Madrid taraftarları, Mbappé'nin Haziran 2029'da sona erecek sözleşmesinin kalan süresini gösteren canlı bir geri sayım sayacını içeren mbappe2029.com adlı bir web sitesi kurdu.

Site sadece geri sayımla kalmıyor, aynı zamanda kulübün 2024 yazında takıma katılan Fransız forvet için ödediği toplam tutarı da sürekli güncelliyor.

Mbappé, şu anda Real Madrid camiasında en çok eleştirilen oyunculardan biri olarak görülüyor ve bu durum, Fransız yıldızın hücum performansının henüz ismine ve maaşına yakışan yüksek beklentileri karşılayamadığını düşünen bir kesim taraftarın hayal kırıklığını yansıtıyor.

Bu içeriğin ne Mbappé'nin ne de kulüp yönetiminin hoşuna gitmesi beklenmiyor. Kulüp yönetimi, özellikle Bayern Münih ile oynanacak Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı gibi kritik karşılaşmalar öncesinde her zaman iç birliğe odaklanmayı tercih ediyor.

