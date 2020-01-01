Özkan Sümer hayatını kaybetti

Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Özkan Sümer, yaşamını yitirdi.

'un eski başkanlarından Özkan Sümer, hayatını kaybetti.

Bordo-mavili takımda futbolculuk, teknik direktörlük ve başkanlık görevlerinde bulunan 83 yaşındaki Özkan Sümer, bir süredir kanser tedavisi gördüğü Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde vefat etti. Sabah saatlerinde hayatını kaybeden Sümer'in cenazesinin, bugün Maçka ilçesinde toprağa verilmesi planlanıyor.

Teknik direktör olarak Trabzonspor'la iki kez şampiyonluk yaşayan Sümer, 2001-03 yılları arasında da başkanlık görevinde bulunmuştu.