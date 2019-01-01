Transferler
Transfer

Özer Hurmacı, Sivasspor'a transfer oldu

Son güncelleme
Yorum()
AA
Özer Hurmacı, sezon sonuna kadar Demir Grup Sivasspor forması giyecek...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, orta saha oyuncusu Özer Hurmacı'yı sezon sonuna kadar kiraladı. 

Sivasspor Kulübü Başkan Vekili Erdal Sarılar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da forma giyen Özer Hurmacı'yı sezon sonuna kadar renklerine bağladıklarını söyledi. 

Sarılar, transferin kırmızı-beyazlı camiaya hayırlı olmasını diledi. 

Editörün Seçtikleri

Özer Hurmacı, kariyerinde Ankaraspor, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Trabzonspor, Akhisarspor ve Osmanlıspor formalarını da giymişti.

Sonraki haber:
Kapadokya'dan İstanbul'a uzanan hikaye: Kostas Mitroglou
Sonraki haber:
Süper Lig'deki ara transferler hamleleri: Gelenler - Gidenler (Ocak 2019)
Sonraki haber:
Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta hakemleri açıklandı
Sonraki haber:
Mbaye Diagne sağlık kontrollerinden geçirildi
Sonraki haber:
Galatasaray, Kostas Mitroglou ile görüşmelere başlandığını duyurdu
Kapat