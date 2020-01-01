ÖZEL RÖPORTAJ: Jose Mourinho, 'dev' finali yorumladı

Teknik direktörlük kariyerinde iki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunan Jose Mourinho, dev final öncesi DAZN'a konuştu...

ÖZEL RÖPORTAJ

Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde oynanacak PSG - maçını yorumladı.

DAZN'a verdiği özel röportajda 2010 yılında 'in başındayken finalde Bayern Münih'i devirdikleri maç hakkında konuşan Portekizli teknik adam, "2010 yılı çok geride kaldı. O zamanki takımdan sanırım sadece Thomas Müller halen oynuyor. O zamanlar ben takımımızı 'yenilmez' olarak görüyordum çünkü inanılmaz bir çıkış yakalamıştık. Tıpkı şu anki Bayern Münih gibi diyebilirim. Durmadan kazanıyorlar, birçok gol atıyorlar ve harika bir futbol sergiliyorlar. Liglere verilen arayı ne kadar iyi değerlendirdiklerini şu an görebiliyoruz." dedi.

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"Baskıdan kurtulmanın tek golü öz güvendir"

Deneyimli teknik adam, 2010 yılındaki final maçından önce yaşadıkları atmosfer hakkındaki soruya ise şöyle yanıt verdi: "Kimsenin hoşuna gitmeyeceği bir his vardı. Bence bu herkese oluyordur. Otelimizde birkaç paket gördüğümü hatırlıyorum, içlerinde Şampiyonlar Ligi'ni kazanmamız halinde kutlamada giyeceğimiz tişörtler vardı. O paketleri tekmeledim çünkü böyle şeylerden nefret ederim. Ama bu tip şeylerin pazarlama açısından ne kadar önemli olduğunun da farkındayım. Aynı şey şu an Bayern'de de, Paris'te de vardır ve eminim o paketleri teknik direktör ve futbolculardan uzak tutuyorlardır! Maçtan önce bizim öz güvenimiz tamdı. Çok gergin de değildik çünkü tecrübeli bir kadromuz vardı. Çoğu oyuncumuz 30 yaşın üzerindeydi ve hepsi için durum 'ya şimdi ya hiç' şeklindeydi. Yarı finalde 'yı elemiş, 'yı yenerek İtalya Kupası'nı kazanmış ve ligde de şampiyonluk yaşamıştık. Öz güvenimiz çok yüksekti ve bu tip büyük baskı altında çıktığınız maçlarda baskıdan kurtulmanın tek yolü öz güvendir. Eminim ki Bayern Münih de şu anda aynı psikolojide."

"Fransız takımları daha çok dinlendi"

UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarının pandemi nedeniyle çeyrek final aşamasından itibaren tek maçlı oynanmasının birçok dinamiği değiştirdiğine değinen Portekizli teknik adam, "Favori olmayan takımların tek maçlı eşleşmeyi kazanması, iki maçlı eşleşmeyi kazanmasından daha mümkün oluyor." dedi.

Daha fazla takım

Mourinho, bazı ülke takımlarının daha çok dinlenme fırsatı bulduğuna da değinirken, "Mesela İngiliz takımları hem Şampiyonlar Ligi hem de 'ndeki son aşamalarda oldukça yorgun göründü. İngiltere de durmadan maç oynamak durumunda kaldık, antrenman yapma fırsatı bulamadık. 'da ligler devam etmedi. Oyuncular tatillerini yaptı. Hem fiziken hem de mental olarak dinlenme fırsatı buldu. Hazırlık maçları yaptılar ve şimdi de Şampiyonlar Ligi'ni yeni sezon başlangıcı gibi oynuyorlar. ve PSG örneklerinde bunu görebiliyoruz." şeklinde konuştu.

"PSG'nin şu ana kadar kupayı kazanamaması başarısızlık"

Fransız temsilcisinin yıldızlarla dolu kadrosuna rağmen Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamamış olmalarıyla ilgili de konuşan Mourinho, şöyle devam etti: "Bana göre son iki sezonda bu kupayı kazanamamış olmaları başarısızlık. Daha önceki yıllarda çılgın yatırımlar yapıldı ve birçok yıldız oyuncu transfer edildi. Thiago Silva yıllardır orada, Marquinhos yıllardır orada. Sonra Ibrahimovic, Cavani, Neymar, Mbappe gibi dünya yıldızları... Tüm bu oyuncuların hayali bu noktaya gelebilmekti ve her ne kadar bir takım olmadan yıldızlar topluluğu bir kadronun başarılı olacağını düşünmesem de, bu oyuncular sıra dışı isimler. Bayern Münih de her ne kadar özel oyunculara sahip olsa ve güçlü bir takım olsa da PSG'nin onların canını yakacağını bilmeli ve tüm tehlikeleri göz önünde bulundurmalı."

"Mbappe,Ballon d'OR için önce takımında başarılı olmalı"

PSG'nin genç yıldızı Kylian Mbappe'nin bir gün Ballon d'Or'u kazanacağınan inandığını belirten Mourinho, "Ama bir oyuncunun takımı başarılı olamamışsa o oyuncunun bu ödülü kazanmaması gerektiğini düşünüyorum. Ballon d'Or'u kazananı ben belirliyor olsam, takımıyla başarı yaşamış ve iyi performans göstermiş oyunculara bu ödülü verirdim. Mbappe, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamadığı takdirde bu ödül için düşünülmemeli. Mbappe'ye baktığımda bir takım oyuncusu görüyorum. Onun şu aşamada Ballon d'OR'u düşündüğünü pek sanmıyorum." dedi.