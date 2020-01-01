ÖZEL RÖPORTAJ | Jens Jonsson: Aykut Kocaman gibi hocalara pek rastlanmaz

Konyaspor'un çalışkan orta saha oyuncusu Jens Jonsson, Goal Türkiye ve Mackolik'in sorularını yanıtladı.

ÖZEL RÖPORTAJ | İlker Yılmaz @ilkeryilmazz & Onur Özgen @ozgenonur

'da dördüncü sezonunu geçiren Jens Jonsson, Goal ve Mackolik editörlerinden Onur Özgen ve İlker Yılmaz'ın sorularını yanıtladı.

Konya şehrine alışmakta zorluk çekmediğini söyleyen 26 yaşındaki Danimarkalı futbolcu, Aykut Kocaman hakkında övgü dolu ifadeler kullanırken Başkanı Ali Koç'un locasında maç izlemesi konusuna da açıklık getirdi.

Dört yıldır Konya’dasın. Uzun süredir birlikte çalıştığın Aykut Kocaman hakkında neler düşünüyorsun?

Kanaatimce harika bir hoca. Konyaspor için çok değerli ve önemli biri. En önemlisi karakteri harikulade. Onun gibi hocalara dünyada pek sık rastlanmaz.

23 yıl aynı şehirde yaşadın, 12 yıl da aynı takımda oynadın ve sonrasında Konyaspor’a geldin. Bu durum sana bir adaptasyon sorunu yaşattı mı? Konya’ya nasıl adapte oldun?

Herhangi bir sorun yaşamadım. Tabii ki farklı bir hayatın içinde kendimi buldum ama benim ve kariyerim için harikulade bir fırsat oldu. Yeni bir şehir, yeni insanlar, yeni kültür gerçekten çok hoşuma gitti.

milli takımında tüm alt yaş kategorilerinde oynadın ancak a takıma yükselemedin. Milli takım ve kariyerindeki diğer hedeflerin neler?

Her oyuncunun hayali milli takımda yer almaktır. Benim de en büyük hayallerimden biri Danimarka A Milli Takımı’nda yer almak. Bu benim açımdan harika olur, kariyerim açısından da büyük bir ilerleme olacağına inanıyorum. Futbol olarak kendimi mümkün mertebe geliştirmek istiyorum, ileride ne olacağını zaten göreceğiz.

Sahada çok dinamik ama ağırbaşlı da bir oyuncusun. Türkiye’de kuzeyli oyuncuları çalışkanlıkları sebebiyle seviyoruz. Doğduğun toprakların senin üzerindeki etkileri nelerdir?

Bu özelliğimi en başta ailemden alıyorum, yetiştirilme şeklim her zaman çalışkan olmak. Bunu da sahada yüzde yüzümü vererek yansıtmaya çalışıyorum. Bu alışkanlığı ayrıca Danimarka’daki antrenmanlarımda da kazanmış oldum. Saha dışında sakin bir hayatı seviyorum. Sakin ve ağırbaşlı bir hayat geçiriyorum.

Kopenhag’da, Danimarka’da çok fazla bisiklete biniliyor. Bisiklete binmeyi seviyor musun ve Konya’da çok fazla bisiklete binebiliyor musun?

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Danimarka’da severim ama Konya’da bazen deli dolu sürücüler oluyor. Bu yüzden Konya’da bisiklete binmeyi pek tercih etmiyorum.

Geçtiğimiz sezon Ali Koç’un locasında maç izlemiştin. Transfer görüşmesi olmuş muydu?

Benimle alakalı bir şey değildi. Menajerim eski Fenerbahçe oyuncusu olduğu ve Ali Koç da kendisini tanıdığı için davet etti. O esnada da ben oradaydım ve aynı şekilde maçı izliyordum.