Özbekistan'da Hector Cuper ile yollar ayrıldı

2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde oynadığı son maçta Filistin'e 2-0 yenilen Özbekistan Milli Takımı'nda Hector Cuper ile yollar ayrıldı.

Özbekistan Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, bir yıldır milli takımı çalıştıran Hector Cuper'in sözleşmesi karşılıklı feshedildi.

Açıklamada, sözleşmenin fesih nedenleri hakkında bilgi verilmedi.

2022 FIFA Dünya Kupası'na katılmayı hedefleyen Özbekistan'da geçen yıl Ağustos ayında Arjantinli teknik direktörle 3+1 yıllık sözleşme imzalanmıştı.

Özbekistan, elemelerde oynadığı son maçta 5 Eylül'de deplasmanda Filistin'e 2-0 yenilmişti.