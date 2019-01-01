Ömer Toprak Werder Bremen'de

Borussia Dortmund, Galatasaray'ın da transfer gündeminde olan 30 yaşındaki stoper Ömer Toprak'ın Werder Bremen'e kiralandığını duyurdu.

2017-18 sezonu öncesi 'den 12 milyon euro karşılığında 'a transfer olan 30 yaşındaki savunma oyuncusu Ömer Toprak, satına alma opsiyonuyla kiralık olarak 'e gönderildi.

Borussia Dortmund, resmi internet sitesinde "Ömer Toprak'a özverisi ve profesyonelliği için teşekkür eder, Bremen'de başarılar dileriz" şeklinde bir mesaj paylaştı.

2 sezondur Dortmund forması giyen tecrübeli oyuncu, 51 resmi maçta görev aldı ve 2 asist yaptı. Son olarak Süper Kupası'nı kazandı.