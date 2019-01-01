Ömer Toprak Werder Bremen'de
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2017-18 sezonu öncesi Bayer Leverkusen'den 12 milyon euro karşılığında Borussia Dortmund'a transfer olan 30 yaşındaki savunma oyuncusu Ömer Toprak, satına alma opsiyonuyla kiralık olarak Werder Bremen'e gönderildi.
Borussia Dortmund, resmi internet sitesinde "Ömer Toprak'a özverisi ve profesyonelliği için teşekkür eder, Bremen'de başarılar dileriz" şeklinde bir mesaj paylaştı.
2 sezondur Dortmund forması giyen tecrübeli oyuncu, 51 resmi maçta görev aldı ve 2 asist yaptı. Son olarak Almanya Süper Kupası'nı kazandı.