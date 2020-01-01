Ömer Koray Uzun: Berke Özer'i Juventus istedi

Juventus'un Berke Özer'i istediği, ancak AB vatandaşı olmadığı için transferin gerçekleşmediği ortaya çıktı.

Sezon başında 'den Westerlo'ya kiralanan Berke Özer, bu sezon gösterdiği performansla parlıyor.

DHA'ya konuşan Berke Özer'in menajeri Ömer Koray Uzun, yetenekli kaleciyi bir dönem 'un istediğini itiraf etti.

Berke'nin 'da yabancı oyuncu statüsünde olduğu için transferin gerçekleşmediğini anlatan Ömer Uzun, "Berke, Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası oynadığı için Avrupa'da çok takip ediliyordu. Pasaporttan dolayı problemler oldu. Juventus çok istedi ama orada yabancı statüsüne giriyorsun. Oynatması zor. Avrupa pasaportu olmadığı zaman, çok acayip yetenekli olmadığın zaman, Türk oyunculara bakmıyor yabancı takımlar. Gurbetçilere bakıyorlar. İngiliz ve İtalyan takımların transferde ilk sorduğu Alman pasaportu ya da AB pasaportu mu var mı oluyor" şeklinde konuştu.

