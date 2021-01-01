Ömer Erdoğan: Tamamen beklediğimiz gibi bir oyun oldu

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Beşiktaş maçının ardından takımının performansından memnun olduğunu belirtti.

Süper Lig'in 18. haftasında , evinde ağırladığı Beşiktaş ile 2-2 berabere kalırken, maçın ardından teknik direktör Ömer Erdoğan açıklamalarda bulundu.

"Tamamen beklediğimiz gibi bir oyun oldu," diyen Erdoğan, "İlk yarıda üçüncü bölgede baskı yaptık. Topu çabuk kazanıp savunma arkası koşular yapmak istiyorduk, yaptık da. Pozisyonlara girdik" ifadelerini kullandı.

Maçın hakeminin performansını eleştiren Erdoğan, "Hakemlerle ilgili hiçbir zaman bir açıklama yapmadım. Yapmak da istemiyorum. Ancak Akintula'nın attığı golde topun Welinton'dan geldiğini gördüm. VAR niye incelemiyor? İkinci yarıda da Rosier'in Kamara'ya yaptığı bir penaltı pozisyonu var" şeklinde konuştu.

Son haftalarda attığı gollerle dikkat çeken ve bu akşam takımının iki golünü kaydeden Aaron Boupendza'nın formunu da değerlendiren Erdoğan, "Boupendza'nın attığı jeneriklik goller onu haklı olarak göz önüne getirdi. Ama takım arkadaşlarının yaptığı koşularla ona alan açması da benim için bir o kadar önemli" diyerek sözlerini tamamladı.