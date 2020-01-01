Ömer Erdoğan: Bu galibiyet bizi şımartmayacak

Deplasmanda Antalyaspor'u farklı geçen Hatayspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan maçın ardından oyuncuları hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

Süper Lig'in 15. haftasında konuk olduğu 'u 6-0 mağlup eden 'da teknik direktör Ömer Erdoğan, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Antalyaspor karşısında erken buldukları gollerle avantajlı duruma geçtiklerini dile getirdi.

Bugünkü durumun tam tersini, ligin 4. haftasında 'a deplasmanda 6-0 yenilerek yaşadıklarını hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Öz güven anlamında o gün bir çöküş yaşamadık. Bu galibiyet bizi şımartmayacak, havaya sokmayacak. Biz kendimizi biliyoruz. 24 puanı nasıl aldığımızı biliyoruz. Sahada savaşarak elde ettiğimiz bugünkü skor kadar beni mutlu eden, 3-0, 4-0 öndeyken bile gol yememek için oyuncularımın yardımlaşması, çaba göstermesi. Oynadığımız yedinci maçı da gol yemeden bitirdik. Bu da beni çok mutlu ediyor."